बस छोड़ दो ये 5 आदत, कभी अटैक नहीं करेगी Diabetes

नारी डेस्क: डायबिटीज कोई अचानक होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह लंबे समय तक चलने वाली गलत आदतों और कुछ शारीरिक कारणों की वजह से होती है। आज हम आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो डायबिटीज होने की असली वजह बन रही हैं और चौंकाने वाली बात ये है कि इनमें से कई आदतें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं।



गलत खान-पान और ज़्यादा शुगर

लगातार मीठा खाना, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी आइटम, जंक फूड और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट (मैदा, सफ़ेद ब्रेड) ये सब ब्लड शुगर को तेज़ी से बढ़ाते हैं और समय के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं।



फिज़िकल एक्टिविटी की कमी

घंटों बैठकर काम करना, एक्सरसाइज़ न करना और सुस्त लाइफस्टाइल शरीर शुगर को एनर्जी में बदल नहीं पाता, जिससे डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।



ज़्यादा तनाव (Stress)

लगातार टेंशन, नींद की कमी और मानसिक दबाव स्ट्रेस हार्मोन (कॉर्टिसोल) बढ़ाता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल से बाहर कर सकता है।



मोटापा, खासकर पेट की चर्बी

पेट के आसपास जमा फैट इंसुलिन के सही काम में रुकावट डालता है और टाइप-2 डायबिटीज की बड़ी वजह बनता है।



अनियमित दिनचर्या और खराब नींद

देर रात जागना, कम सोना, खाने का कोई तय समय न होना से मेटाबॉलिज़्म बिगड़ता है और डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है।

