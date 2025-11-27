निधन के बाद हेमा मालिनी को सताई धर्मेंद्र की याद, इमोशनल पोस्ट शेयर कर कहा...

02 DECTUESDAY2025 8:24:38 PM
  • Edited By Monika,
  • Updated: 27 Nov, 2025 11:57 AM
नारी डेस्क : बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी पूरी तरह टूट सी गई हैं। 24 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन के बाद परिवार की ओर से कोई आधिकारिक पोस्ट नहीं आया था, लेकिन अब हेमा मालिनी का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र संग बिताए पलों को याद करते हुए कई तस्वीरें और एक दिल छू लेने वाला नोट शेयर किया है।

हेमा मालिनी का इमोशनल पहला रिएक्शन

अपने लंबे पोस्ट में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के प्रति अपना प्यार, सम्मान और जुड़ाव बयां करते हुए लिखा कि धरम जी उनके लिए सिर्फ पति ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ थे। उन्होंने कहा कि वे उनकी दो बेटियों—Esha Deol और Ahana Deol—के प्यारे पिता, उनके दोस्त, फिलॉसफर, गाइड और हर कदम पर साथ देने वाले साथी थे।

Dharam ji❤️
He was many things to me. Loving Husband, adoring Father of our two girls, Esha & Ahaana, Friend, Philosopher, Guide, Poet, my ‘go to’ person in all times of need - in fact, he was everything to me! And always has been through good times and bad. He endeared himself… pic.twitter.com/WVyncqlxK5

— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025

हेमा ने भावुक होते हुए लिखा कि धर्मेंद्र ने हमेशा उनके परिवार को अपनेपन से अपनाया। उनका सरल, दोस्ताना और प्यार से भरा स्वभाव हर किसी का दिल जीत लेता था, और वे हर अच्छे-बुरे समय में उनके साथ खड़े रहे। हेमा मालिनी द्वारा शेयर की गई ये यादें और तस्वीरें साफ बताती हैं कि धर्मेंद्र के जाने से उन्हें कितनी गहरी चोट पहुंची है और वे अपने जीवन के इस सबसे बड़े दुख से उबरने की कोशिश कर रही हैं।


 

