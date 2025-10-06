06 OCTMONDAY2025 4:02:52 PM
करवाचौथ से पहले मिली Good News, सस्ता होने वाला है सोना !

  • Updated: 06 Oct, 2025 02:24 PM
करवाचौथ से पहले मिली Good News, सस्ता होने वाला है सोना !

नारी डेस्क: एक तरफ त्यौहार दूसरी तरफ सोने की मार।  भारत में सोने की कीमतें अक्टूबर की शुरुआत में ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई  हैं। भारत में त्योहारी मौसमी के बीच, पिछले 2-3 दिनों में मामूली सुधार के बावजूद सोने की कीमतों में आज तेजी का रुख देखने को मिला।  6 अक्टूबर 2025  को सोने की कीमत 1 लाख 19 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई।


एक्सपर्ट ने दी अच्छी खबर

 शुक्रवार को 999 (24 कैरेट) सोने का दाम (प्रति 10 ग्राम) 116954 रुपये था, वहीं साेमवार सुबह के समय यह दाम 119059 रुपये पहुंच गया है, यानी 24 कैरेट वाला सोना कुल 2,105 रुपये महंगा हुआ है। इन बढ़ते भावों के बीच एक अच्छी खबर भी आई है।  कई दिग्गज एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आ सकती है। 


गोल्ड की रफ्तार  धीमी

 23 सितंबर को एक इवेंट के दौरान दिग्गज इन्वेस्टमेंट फर्म जेपी मॉर्गन ने अनुमान लगाया कि सोने की मौजूदा कीमत में 40 फीसदी तक का करेक्शन हो सकता है, यानी कि सोने की कीमत 40 फीसदी तक गिर सकती है। ICICI प्रूडेंशियल जैसे निवेश विशेषज्ञ ने भी सोने की कीमत में बड़ी गिरावट की संभावना जताई है। Citi Research भी दावा कर चुका है कि नई ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गोल्ड की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी।


क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

 सोने की कीमत पिछले सप्ताह 3,222 रुपये प्रति 10 ग्राम या 2.8 प्रतिशत बढ़ी थी। चांदी में भी तेजी देखी गई। दिसंबर में आपूर्ति वाले चांदी के वायदा अनुबंधों की कीमत 1956 रुपये या 1.34 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,47,700 रुपये प्रति किलोग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई।  वैश्विक स्तर पर सोने का वायदा भाव 1.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,957.90 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर रहा। दूसरी ओर चांदी की कीमत एक प्रतिशत से अधिक तेजी के साथ 48.47 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर रही। गौरतलब है कि अमेरिका में सरकारी कार्यक्रम एवं सेवाएं जारी रखने को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संसद के बीच कोई समझौता न हो पाने के बाद सरकारी वित्त-पोषण पर रोक (शटडाउन) शुरू हो गई, जिसके चलते अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया।
 

