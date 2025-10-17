18 OCTSATURDAY2025 8:42:24 AM
चार महीने में तीसरी बार कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग, हमले का वीडियो हुआ वायरल

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Oct, 2025 03:29 PM
नारी डेस्क: कनाडा के सरे स्थित हास्य अभिनेता कपिल शर्मा के कप्स कैफे में चार महीने से भी कम समय में गोलीबारी की तीसरी घटना सामने आई। गुरुवार को सोशल मीडिया पर तीन सेकंड का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें एक वाहन से कैफे पर कई राउंड फायरिंग होती दिखाई दे रही है। हालांकि, इस क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो सकी है।


वीडियो में साफ़ तौर पर एक शूटर गाड़ी के अंदर से कैफ़े के शीशे पर लगातार गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहा है। घटना के बाद, सोशल मीडिया पर कुलवीर सिद्धू नाम के एक व्यक्ति के नाम से एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट अपलोड किया गया (जिसकी प्रामाणिकता भी सत्यापित नहीं हो पाई है, जिस पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगी थी। पोस्ट में, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों ने गोलीबारी की ज़िम्मेदारी ली थी।
 

कथित तौर पर, इसमें लिखा था- "वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फ़तेह। आज कप्स कैफ़े, सरे में हुई गोलीबारी मैंने, कुलवीर सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों ने की थी। हमें आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। जो लोग हमारे कर्जदार हैं या हमें धोखा दे रहे हैं, उन्हें चेतावनी दी जाएगी। बॉलीवुड के जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वे भी तैयार रहें; गोलियां कहीं से भी आ सकती हैं।" यह भी कहा गया था कि लोगों को उन लोगों से दूर रहना चाहिए जिनसे उन्हें कोई समस्या है।


वीडियो में कहा गया- जो लोग अवैध गतिविधियों में शामिल हैं और काम पूरा होने के बाद भी भुगतान नहीं करते, उन्हें भी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का ज़िक्र एक मशहूर हीरो की वजह से है, क्योंकि कपिल शर्मा उनके करीबी बताए जाते हैं। पता चला है कि अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। इससे पहले, 10 जुलाई और 7 अगस्त को कैफ़े में गोलीबारी हुई थी, जिसमें खिड़कियां टूट गई थीं, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं आई थी। हाल ही में सरे की मेयर ब्रेंडा लॉक के कैफ़े का दौरा करने के बाद कैफ़े को फिर से खोल दिया गया।
 

