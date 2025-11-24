Famous एक्टर का  ब्रेन कैंसर से हुआ निधन, 64 की उम्र में ली अंतिम सांस

नारी डेस्क: हॉलीवुड एक्टर चक पोथास्ट के निधन की दुखद खबर सामने आई है। उन्होंने 64 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें ब्रेन कैंसर (ग्लियोब्लास्टोमा) था, जिसकी वजह से उनका निधन हुआ। चक के निधन की जानकारी उनके बेटे एलिजाबेथ ‘लिब्बी’ कैस्ट्रावेट ने इंस्टाग्राम पर साझा की। लिब्बी ने लिखा, “दो हफ्ते पहले हमारे परिवार पर एक त्रासदी आई और हम पूरी तरह टूट गए। मेरे प्यारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए। हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बिना अपनी जिंदगी कैसे जीएं और आगे कैसे बढ़ें।” उनके निधन से परिवार में शोक की लहर है और उन्होंने प्राइवेसी की अपील की है।

#90DayFiance star Charles "Chuck" Potthast passed away on November 9 at the age of 64.



Chuck's daughters Elizabeth Castravet and Becky Lichtwerch shared the sad news on Instagram earlier today.



Chuck had been struggling with medical issues recently, including a hernia surgery… pic.twitter.com/ujmj0LtbM3 — Starcasm (@starcasm) November 23, 2025

चक पोथास्ट की कैंसर जर्नी भी काफी संघर्षपूर्ण रही। उन्होंने 27 अप्रैल 2022 को इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर यह जानकारी दी थी कि सर्जरी के बाद वह कैंसर फ्री हैं। उन्होंने बताया था कि उनकी कैंसर की सर्जरी लगभग 8 घंटे तक चली थी। चक ने पिछले पांच साल तक कैंसर मुक्त जीवन बिताया था, लेकिन अब वे ब्रेन कैंसर से अपनी जंग हार गए।

So sorry to hear about the passing of Chuck Potthast. Sending my deepest condolences and prayers to the entire Potthast family. Such a decent human being and father. #90dayfiance pic.twitter.com/5I8f6mzQQi — 𝓖𝓮𝓸𝓻𝓰𝓮 𝓜𝓸𝓼𝓼𝓮𝔂 (@GeorgeMossey) November 24, 2025

चक पोथास्ट ने हॉलीवुड में कई प्रोजेक्ट्स में काम किया। वे ‘90 Day Fiance’, ‘90 Day Fiance: Pillow Talk’ और ‘90 Day Diaries’ जैसी सीरीज और फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उनके निधन से फैंस भी काफी दुखी हैं और सोशल मीडिया पर उनके प्रति शोक व्यक्त कर रहे हैं।

चक पोथास्ट की मौत ने टीवी और हॉलीवुड इंडस्ट्री को झकझोर दिया है। उनके चाहने वालों के लिए यह क्षति बेहद भारी है।