कोलकाता और बंगाल में महसूस हुए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग और बीच में रोका मैच

नारी डेस्क: जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक, शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसके झटके कोलकाता और नॉर्थईस्ट इंडिया के कई हिस्सों तक महसूस किए गए। भूकंप का सेंटर ढाका से लगभग 50 km दूर नरसिंगडी में 10 km की गहराई पर था। अभी तक किसी नुकसान, चोट या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।



कोलकाता में, लोगों ने सुबह करीब 10:10 बजे कुछ सेकंड के लिए झटके महसूस किए। कूच बिहार और दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर सहित पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। गुवाहाटी, अगरतला और शिलांग में भी झटके महसूस किए गए।



भूकंप की वजह से ढाका में बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच में भी थोड़ी देर के लिए रुकावट आई। कुछ मिनट बाद खेल फिर से शुरू हुआ और किसी नुकसान की खबर नहीं है। कोलकाता और दूसरे जिलों में कई लोग एहतियात के तौर पर सड़कों पर निकलते देखे गए।

