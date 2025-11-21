02 DECTUESDAY2025 8:19:46 PM
Nari

कोलकाता और बंगाल में महसूस हुए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग और बीच में रोका मैच

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Nov, 2025 11:25 AM
कोलकाता और बंगाल में महसूस हुए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग और बीच में रोका मैच

नारी डेस्क: जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक, शुक्रवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसके झटके कोलकाता और नॉर्थईस्ट इंडिया के कई हिस्सों तक महसूस किए गए। भूकंप का सेंटर ढाका से लगभग 50 km दूर नरसिंगडी में 10 km की गहराई पर था। अभी तक किसी नुकसान, चोट या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
 

यह भी पढ़ें: इस देश की सुंदरी ने जीता Miss Universe 2025 का खिताब 
 

कोलकाता में, लोगों ने सुबह करीब 10:10 बजे कुछ सेकंड के लिए झटके महसूस किए। कूच बिहार और दक्षिण और उत्तर दिनाजपुर सहित पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। गुवाहाटी, अगरतला और शिलांग में भी झटके महसूस किए गए।
 

यह भी पढ़ें: कैंसर ट्रीटमेंट से तंग आ गई दीपिका कक्कड़
 

भूकंप की वजह से ढाका में बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच में भी थोड़ी देर के लिए रुकावट आई। कुछ मिनट बाद खेल फिर से शुरू हुआ और किसी नुकसान की खबर नहीं है। कोलकाता और दूसरे जिलों में कई लोग एहतियात के तौर पर सड़कों पर निकलते देखे गए।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it