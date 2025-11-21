भारत की मनिका विश्वकर्मा का टूटा सपना, इस देश की सुंदरी ने जीता Miss Universe 2025 का खिताब

नारी डेस्क: 74वें मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता का नतीजा सामने आ गया है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया की नजर मिस यूनिवर्स 2025 के फिनाले पर ही टिकी हुई थीं। मैक्सिको की फातिमा बॉश (Fatima Bosch) ने मिस यूनिवर्स 2025 का ताज अपने नाम कर लिया है। हालांकि भारत को मनिका विश्वकर्मा से बेहद उम्मीदें थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं मनिका विश्वकर्मा ने अपनी शानदार ग्रेस व इंटेलिजेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया।



टॉप 12 में शामिल नहीं हुई मनिका

मनिका ने जब से मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज अपने नाम किया था, तब से भारतीय उनके मिस यूनिवर्स बनने का भी सपना देख रहे थे, लेकिन वह टॉप 12 में शामिल नहीं हो पाई। उनका अलग- अलग देशों की 122 सुंदरियों से मुकाबला था। टॉप 12 में चिली, कोलंबिया, क्यूबा, ग्वाडेलोप, मेक्सिको, प्यूर्टो रिको, वेनेजुएला, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, माल्टा और कोट डीआइवरी ने जगह बनाई। मिस मेक्सिको को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है तो वहीं कोटे डी आइवर फर्स्ट रनरअप थाईलैंड, सेकेंड रनरअप वेनेजुएला और थर्ड रनरअप फिलीपींस रहा।



मनिका विश्वकर्मा से थी करोड़ों भारतीयों का दिल

मिस यूनिवर्स 2024 डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलविग को पिछले साल 16 नवंबर 2024 को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। 1952 में स्थापित मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक मंच है जो कॉम्पिटिटर्स के बीच लीडरशिप, एजूकेशन, सोशल इंपेक्ट, डाइवर्सिटी और पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। मनिका विश्वकर्मा की बात करें तो वह मिस यूनिवर्स के प्री-ईवेंट से ही अपनी खूबसूरती, प्यारी मुस्कान, ट्रेडिशनल लुक और पहनावे, चाल-ढाल, बोलने के अदांज से हर किसी का दिल जीतती आ रही हैं।



मॉडल और डिजाइनर है फातिमा

25 साल की फातिमा बॉश फर्नांडीज मैक्सिको के टैबास्को स्टेट के सेंटियागो डी टीपा शहर की रहने वाली हैं, वह टैबास्को की पहली मिस यूनिवर्स मेक्सिको हैं, जिन्हें 13 सितंबर 2025 को ग्वाडालाजारा में क्राउन पहनाया गया था। वह एक मॉडल और डिजाइनर हैं. 2018 में टैबास्को में ‘फ्लोर डी ओरो'का टाइटल जीता, जो उनके लोकल करियर की शुरुआत थी। फाइनल से कुछ हफ्ते पहले फातिमा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें Miss Universe के होस्ट नावात इसराग्रिसिल ने मीटिंग के दौरान उन्हें ‘Dumbhead’ कह दिया था

