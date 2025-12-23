25 DECTHURSDAY2025 11:59:40 AM
Nari

Year ender: मनहूस निकला 2025, अपनों को खोने का गम दे गया यह साल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Dec, 2025 04:27 PM

नारी डेस्क:  साल 2025 को लक्की कहे या सबसे मुश्किल साल...साल की शुरुआत से लेकर आखिरी तक, कई बड़े हादसों ने लोगों को झकझोर दिया है, इन खौफनाक हादसों को शायद ही कोई बुला पाएं क्योंकि इसमें कई परिवार उजड़ गए। भगदड़, आतंकी हमले, प्लेन क्रैश और प्राकृतिक आपदाओं ने सैकड़ों जिंदगियां छीन लीं और अनगिनत परिवारों को उजाड़ दिया। यही वजह है कि 2025 को लोग खुशियों के लिए नहीं, बल्कि दर्द, डर और हादसों से भरे साल के तौर पर याद करेंगे।

महाकुंभ भगदड़

29 जनवरी, 2025 को प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे थे, जहां अचानक हुई भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे।

पहलगाम आतंकी हमला

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। इस घटना के बाद पूरे देश में खौफनाक मंजर बन गया जिसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आर्मी में जंग छिड़ी और भारत ने अपने लोगों की मौत का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया।

अहमदाबाद प्लेन क्रैश

इस साल का सबसे दर्दनाक हादसा एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 प्लेन क्रैश था जोकि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेकऑफ के कुछ ही सेकेंड बाद बी.जे. मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकरा गया। इस विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई थी, इस हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति ही जिंदा बचा था।

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फटा बादल

5 अगस्त 2025 को धराली गांव में बादल फटने से खीर गंगा नदी में भीषण बाढ़ से भारी तबाही मच गई थी। इसमें 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और करीब 100 लोग लापता थे। इसके अलावा भी कई जगहों पर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी।

लाल किले का कार ब्लास्ट

10 नवंबर 2025 में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास शाम करीब 6.52 बजे फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास एक कार में धमाका हुआ जिसमें करीब 15 व्यक्तियों की मौत हुई, और 24 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह हमला एक बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा बताया गया, जिसमें कश्मीर और फरीदाबाद से जुड़े कई डॉक्टर और अन्य लोग शामिल बताए गए।

तो ये थी साल 2025 के सबसे बड़े और झकझोर देने वाले हादसे जिन्हें शायद ही भुलाया जा सकें।
 

  

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it