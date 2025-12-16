भारत के पड़ोसी देश में आधी रात महसूस हुए तेज झटके,   एक महीने में पांचवी बार आया भूकंप

नारी डेस्क: नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, मंगलवार तड़के पाकिस्तान में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया, जो देश में एक महीने से भी कम समय में रिपोर्ट की गई पांचवीं भूकंपीय घटना है। NCS द्वारा X पर साझा किए गए विवरण के अनुसार, भूकंप सुबह 1:21 बजे IST पर आया। भूकंप का केंद्र 25.48 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज किया गया, जिसका उपरिकेंद्र पाकिस्तान में था।



NCS ने अपनी पोस्ट में कहा- "M: 4.8 का भूकंप, तारीख: 16/12/2025 01:21:00 IST, अक्षांश: 25.48 N, देशांतर: 66.69 E, गहराई: 10 किमी, स्थान: पाकिस्तान।" भूकंप 10 किमी की कम गहराई पर आया, जिससे आमतौर पर जमीन में तेज कंपन होता है और नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। कम गहराई वाले भूकंपों को आम तौर पर अधिक खतरनाक माना जाता है क्योंकि भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की सतह तक कम दूरी तय करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर जमीन में तेज कंपन होता है और इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान का खतरा अधिक होता है।



इस महीने की शुरुआत में, पाकिस्तान में भूकंपों की एक श्रृंखला का अनुभव हुआ। 5 दिसंबर को, 40 किलोमीटर की गहराई पर 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। NCS ने कहा- "भूकंप की तीव्रत 3.6, तारीख: 05/12/2025 10:39:00 IST, अक्षांश: 34.52 N, देशांतर: 72.46 E, गहराई: 40 Km, स्थान: पाकिस्तान।" इससे पहले, 25 नवंबर को देश में 120 किलोमीटर की गहराई पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था। 21 नवंबर को 135 किलोमीटर की गहराई पर 5.2 तीव्रता का एक और तेज़ भूकंप दर्ज किया गया। पाकिस्तान को दुनिया के सबसे ज़्यादा भूकंप संभावित देशों में से एक माना जाता है क्योंकि यह उस सीमा पर स्थित है जहाँ भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं।

