भूकंप के झटकों से  धरती कांपी - मकान की दीवार गिरी… रात भर निगरानी करते रहे अधिकारी

नारी डेस्क: मध्यप्रदेश के रतलाम जिले में शनिवार की रात लोगों ने धरती को हिलते हुए महसूस किया। रात करीब 11 बजे आए हल्के भूकंप के झटकों ने कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में दहशत फैला दी। हालांकि झटके मामूली थे, लेकिन अचानक महसूस हुए कंपन से ग्रामीणों में घबराहट का माहौल बन गया और कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

कुछ सेकंड तक हिली धरती, गांव में मचा हड़कंप

शनिवार रात को पिपलोदा तहसील के मचून गांव में लोगों ने अचानक जमीन में हल्की हलचल महसूस की। गांव के लोगों ने बताया कि झटके बहुत कम समय के लिए थे, लेकिन कंपन इतना स्पष्ट था कि लोग डर से घरों के बाहर निकल आए। कुछ घरों में रखे बर्तन गिर पड़े और बच्चों में भी डर का माहौल बन गया। एक ग्रामीण ने बताया “हम टीवी देख रहे थे तभी अचानक घर हिलने लगा। सब लोग घबराकर बाहर आ गए। कुछ देर में सब शांत हो गया, लेकिन डर अभी तक बना हुआ है।”

निर्माणाधीन दीवार का हिस्सा गिरा, कोई घायल नहीं

भूकंप के झटकों से किसी की जान या माल को बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सरपंच प्रतिनिधि शंकर सोलंकी के घर के पास एक निर्माणाधीन दीवार का हिस्सा गिर गया। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ घरों में बर्तन और छोटी वस्तुएं अपने आप नीचे गिर पड़ीं। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा “इतने सालों में पहली बार ऐसा झटका महसूस किया। भगवान का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई।”

अधिकारी तुरंत पहुंचे मौके पर

भूकंप की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। तहसीलदार देवेंद्र कुमार दानगढ़, आरआई, पटवारी और पुलिस टीम तुरंत गांव पहुंची। अधिकारियों ने देर रात तक मौके का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। “घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमने एहतियात के तौर पर इलाके की निगरानी बढ़ा दी है। प्रभावित स्थानों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है और यदि जरूरत हुई तो वैज्ञानिक टीम जांच करेगी।”

रातभर जारी रही निगरानी

रातभर प्रशासनिक टीम गांव में डटी रही ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांत रहें। पुलिस ने भी कहा है कि यदि किसी को कंपन या किसी संरचना में दरार महसूस होती है तो तुरंत सूचना दें ताकि जांच की जा सके।

राहत की बात: कोई बड़ा नुकसान नहीं

भूकंप के झटकों के बाद सुबह तक गांव में स्थिति सामान्य रही। लोग अब भी थोड़े डरे हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ।

रतलाम में शनिवार रात भले ही धरती कुछ पलों के लिए हिली हो, लेकिन प्रशासन की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। फिलहाल इलाके में सावधानी और निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटा जा सके।

