डॉक्टर का दावा: सिर्फ 3 घरेलू उपायों से कंट्रोल होगा हाई BP, दवाइयों की जरूरत नहीं!

नारी डेस्क: आजकल हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) यानी उच्च रक्तचाप की समस्या हर तीसरे व्यक्ति में देखने को मिलती है। यह बीमारी धीरे-धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देती है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टरों के मुताबिक हाई बीपी को कंट्रोल ही नहीं, बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है?

हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है?

सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg के आस-पास होता है। अगर यह बढ़कर 130/80 mmHg से ऊपर चला जाए तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और यदि रीडिंग 180/120 mmHg तक पहुंच जाए, तो यह ब्लड प्रेशर क्राइसिस कहलाता है और इसमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लंबे समय तक हाई बीपी रहने से शरीर की रक्त वाहिनियां (Blood Vessels) सख्त होने लगती हैं, जिससे हार्ट पर दबाव बढ़ता है और स्ट्रोक या हार्ट फेल्योर का खतरा बढ़ जाता है।

फॉर्मूला — “M.A.P”

हाई ब्लड प्रेशर को रिवर्स करने के लिए डॉ. त्रिपाठी ने एक आसान फॉर्मूला बताया है M.A.P, यानी Magnesium, Abdominal Breathing, Prolonged Fasting इन तीन तरीकों से ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है।

मैग्नीशियम बढ़ाना (Magnesium Intake बढ़ाएं)

हाई बीपी के मरीजों में रक्त वाहिनियां (Arteries) सख्त या टाइट हो जाती हैं, जिससे ब्लड का फ्लो रुकावट महसूस करता है। मैग्नीशियम (Magnesium) इस स्थिति में मदद करता है क्योंकि यह रक्त वाहिनियों को रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को स्मूद बनाता है।

मैग्नीशियम के मुख्य स्रोत

कद्दू के बीज (Pumpkin Seeds)

पालक, मेथी, सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां

बादाम और अखरोट

साबुत अनाज और ओट्स

डॉक्टर का सुझाव है कि रात को Magnesium Glycinate का लगभग 200 ग्राम सप्लीमेंट लिया जा सकता है (लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही)।

यह नींद को बेहतर करता है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखता है।

एब्डॉमिनल ब्रीदिंग करें (Abdominal Breathing)

आम तौर पर जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारी सांस छाती (Chest) में अटक जाती है। इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी और रक्तचाप में वृद्धि होती है। एब्डॉमिनल ब्रीदिंग, यानी पेट से सांस लेना, शरीर को शांत (Calm) करता है और नसों का तनाव कम करता है।

कैसे करें पेट से सांस लेना

कुर्सी पर सीधे बैठें या योगा मैट पर लेट जाएं। अपनी हथेली पेट पर रखें और नाक से गहरी सांस अंदर लें। ध्यान रखें कि सांस लेते समय आपका पेट ऊपर उठे, छाती नहीं। धीरे-धीरे मुंह से सांस छोड़ें। दिन में कम से कम 5 बार, हर घंटे कुछ मिनट यह करें। यह तरीका शरीर को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और धीरे-धीरे बीपी नॉर्मल करने में मदद करता है।

प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग (Prolonged Fasting)

यह सबसे इफेक्टिव तरीका है। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक फास्टिंग करने से शरीर में इंसुलिन लेवल घटता है। हाई बीपी और डायबिटीज, दोनों बीमारियों में इंसुलिन का लेवल बढ़ना ही सबसे बड़ा कारण होता है। जब इंसुलिन ज्यादा बनता है, तो शरीर सोडियम (Sodium) को पकड़कर रखता है, जिससे शरीर में पानी भरने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फास्टिंग से यह प्रक्रिया रुकती है और शरीर स्वाभाविक रूप से हल्का और स्वस्थ महसूस करता है।

कैसे करें फास्टिंग

डॉक्टर के अनुसार, 48 घंटे की प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग यानी दो दिन का व्रत फायदेमंद होता है। इस दौरान केवल पानी, हर्बल टी या नारियल पानी का सेवन करें। यह फास्टिंग हर महीने एक बार की जा सकती है (लेकिन डॉक्टर की निगरानी में)। “अगर कोई व्यक्ति M.A.P. Magnesium, Abdominal Breathing और Prolonged Fasting को अपनाए, तो हाई ब्लड प्रेशर को न केवल कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि धीरे-धीरे रिवर्स भी किया जा सकता है।”इससे ब्लड प्रेशर के साथ-साथ ब्लड शुगर लेवल, तनाव, नींद की गुणवत्ता, भी बेहतर होती है।

ध्यान देने योग्य बातें

अगर आप पहले से ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह फास्टिंग या सप्लीमेंट न शुरू करें। हर दिन 30 मिनट वॉक या योगा करें। नमक और प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम करें। पर्याप्त नींद और हाइड्रेशन बनाए रखें। हाई बीपी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे सिर्फ दवाओं से ठीक किया जाए। सही लाइफस्टाइल, सही सांस लेने की आदतें और शरीर को डिटॉक्स करने वाले उपाय अपनाकर इसे पूरी तरह रिवर्स किया जा सकता है।