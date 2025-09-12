न करें सोने के सस्ता होने का इंतजार! अभी और बढ़ेंग दाम, जानिए आज के क्या हैं Rate

नारी डेस्क: सोना और चांदी के भावों में रोजाना नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आज सोने का भाव 572 रुपये बढ़कर 1,09,553 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। हालांकि वीरवार को साेने के दामों में कुछ ठहराव देखने को मिला था, लेकिन आज फिर उछाल बरकरार है। इन दिनों चांदी के मुकाबले सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है।



आज के दाम

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना 572 रुपये या 0.52 प्रतिशत बढ़कर 1,09,553 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। इसमें 16,533 लॉट के लिए कारोबार हुआ। सोना मंगलवार को 1,09,840 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना भी 593 रुपये या 0.54 प्रतिशत बढ़कर 1,10,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।



लगातार बढ़ रहे हैं दाम

बताया जा रहा है कि आने वाले समय में चांदी की मांग सोने की तुलना में और अधिक बढ़ने की संभावना है। फेस्टिवल सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में और उछाल के आसार हैं। पिछले एक सप्ताह से लगातार बाजार में सोने के दाम बढ़े हैं। कारोबारियों की माने तो इन भावों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नवंबर 2024 में सोना प्रति 10 ग्राम 78000 रुपए था और चांदी 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जबकि एक अगस्त 2025 को सोना लगभग एक लाख रुपए प्रति 10 ग्राम था और चांदी 1,12,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी।



संकट में कारीगर

बाजार में 14 और 18 कैरेट सोने के जेवर की खरीदारी जोर पकड़ रही है। ऐसे में स्थानीय कारीगरों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। जिन ग्राहकों को ज्यादा आवश्यकता है, वही सोना-चांदी खरीदने के लिए आ रहे हैं, ग्राहद दामों के घटने का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ते सोने के दामों की वजह से बाजार में कारीगरों को भी काम नहीं मिल रहा है।