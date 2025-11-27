धर्मेंद्र की छोटी बेटी को नहीं चाहिए पिता की करोड़ों की जायदाद, बस चाहिए एक चीज

नारी डेस्क: 24 नवंबर 2025 को बॉलीवुड ने अपने सबसे प्यारे सितारों में से एक को खो दिया जब इंडस्ट्री के ‘ही-मैन’ कहे जाने वाले मशहूर धर्मेंद्र गुजर गए। उनकी प्यारी मुस्कान, प्यार भरा दिल और हमेशा रहने वाला चार्म सिनेमा पसंद करने वालों की कई पीढ़ियों को बनाया और एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो उनकी गैरमौजूदगी में भी चमकती रहती है। श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है हम उनकी बेटी अहाना देओल की एक इमोशनल याद को याद करते हैं। यह याद दिलाता है कि सबसे कीमती विरासत कोई बड़ी प्रॉपर्टी या दौलत नहीं होती, बल्कि प्यार से भरी छोटी-छोटी यादगार चीज़ें होती हैं।



धर्मेंद्र ने 1980 में हेमा मालिनी से शादी की। उनकी पहली बेटी, ईशा देओल, अगले साल पैदा हुई और उनकी दूसरी बेटी अहाना चार साल बाद आई। हालांकि उनके परिवार ने अक्सर लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन धर्मेंद्र और उनकी बेटियों के बीच इमोशनल रिश्ता हमेशा प्यारा और मज़बूत रहा। अहाना ने HerZindagiBuzz के साथ पिछली बातचीत में अपनी कई पसंदीदा यादें शेयर कीं और अपने पिता से मिली गाइडेंस के बारे में बताया।



अहाना ने अपने पिता की सिखाई बातों के बारे में प्यार से बताया। उन्होंने कहा-, “मेरे पापा ने मुझे हमेशा प्यार से रहना सिखाया है। वह हमेशा कहते थेयह प्यार और स्नेह के बारे में है।’ उन्होंने मुझे खुश, हेल्दी और मज़बूत रहना सिखाया। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है।” जब उनसे पूछा गया कि वह अपने पिता से विरासत में क्या पाना चाहती हैं, तो अहाना ने पैसे शोहरत या लग्ज़री के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय, उन्होंने तुरंत कहा- “मेरे पापा की फिएट।”



अहाना ने अपनी बात को समझाते हुए कहा- “मुझे अपने पिता की पहली कार फिएट विरासत में मिलना बहुत अच्छा लगेगा। वह कार बहुत प्यारी और विंटेज है, और मुझे यकीन है कि इससे उनकी अनगिनत यादें जुड़ी होंगी। यह कुछ ऐसा है जो मैं अपनी कार के तौर पर पाना चाहूंगी।” बचपन की याद जो उनके करीबी रिश्ते को दिखाती है। अहाना ने अपने शुरुआती सालों की एक याद भी शेयर की जो उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने कहा- “मैं छह साल की थी जब वह लोनावाला में अपने फार्म पर जा रहे थे। जाने से पहले वह हमें बाय कहने के लिए बस आए थे। मैंने अचानक कहा, ‘मैं भी जाना चाहती हूं…’ और यह इतना अचानक हुआ कि उन्होंने मेरा बैग पैक किया और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे कार में अपनी गोद में बैठाया। यह उनके साथ मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक है। मैं इसे हमेशा बहुत प्यार से याद रखूंगी।”