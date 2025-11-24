रियल लाइफ में परफेक्ट Family Man थे धर्मेंद्र, यहां देखें उनके यादगार पारिवारिक पल

नारी डेस्क: बॉलीवुड के "ही-मैन" धर्मेंद्र भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले एक्टर्स में से एक थे। 'शोले', 'फूल और पत्थर' जैसी फ़िल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले धर्मेंद्र को ना सिर्फ एक शानदार एक्टर बल्कि पूरे फ़ैमिली मैन, एक प्यार करने वाले पिता, एक प्यारे पति और एक प्यारे दादा के तौर पर भी याद किया जाता है। इस महान एक्टर का सोमवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके जाने से एक ऐसा खालीपन आया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता, और वह हमेशा अपने परिवार के सदस्यों और फ़ैन्स के दिलों और यादों में रहेंगे, जो उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनकी तारीफ़ करते थे।

आइए उनके कुछ कीमती फ़ैमिली मोमेंट्स पर एक नज़र डालते हैं।



धर्मेंद्र और उनकी आइकॉनिक को-स्टार और पत्नी हेमा मालिनी को लंबे समय से उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ़-स्क्रीन बॉन्ड के लिए पसंद किया जाता रहा है। उनका रिश्ता, समाज की सोच और उम्मीदों से ऊपर उठकर, समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इससे पहले, उनके एक जन्मदिन पर, हेमा मालिनी ने उनके साथ एक तस्वीर के साथ एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया था, जिसमें लिखा था- "जश्न मनाने का दिन! मेरे सपनों के राजकुमार को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं..जब से हम कई साल पहले पहली बार मिले थे, तब से मैं तुम्हारा दिल वैसे ही थामे हुए हूं जैसे तुमने मेरा दिल थामा है। हमने अच्छे और बुरे समय देखे हैं, हमेशा साथ रहे हैं, एक-दूसरे के लिए अपने प्यार में पक्के रहे हैं। मैं आने वाले कई सालों तक तुम्हारे चार्म से हैरान रहने का इंतज़ार कर रही हूं। भगवान तुम्हें हमेशा अच्छी सेहत और खुशियां दे।"



इस मशहूर स्टार का अपने बेटों, सनी देओल और बॉबी देओल के साथ एक प्यारा रिश्ता था। वह अक्सर सोशल मीडिया पर उनके लिए अपना प्यार दिखाते थे। अपने बेटे सनी के लिए अपना प्यार दिखाते हुए, धर्मेंद्र ने उनके साथ यह प्यारी तस्वीर शेयर की और कैप्शन लिखा, - "बड़े दिल वाले..सनी, वह हर तरह से मेरा ख्याल रखते हैं और उनके साथ मुझे एक बच्चे जैसा महसूस होता है.. लव यू मेरे बेटे।" अपने परिवार के लिए उनका बेपनाह प्यार अक्सर उनके पोस्ट में दिखता है। ईशा के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए, उन्होंने अपने परिवार के लिए अपनी तारीफ़ और प्यार ज़ाहिर किया, "ईशा, अहाना, हेमा और मेरे सभी प्यारे बच्चे ......प्यारे तख्तानी और वोहरा। मैं आप सभी से दिल से प्यार करता हूं और आप सभी का सम्मान करता हूं......उम्र और बीमारी मुझ पर हावी हो रही है, मैं आपसे पर्सनली बात कर सकता था ........लेकिन" ।



उनके 88वें जन्मदिन पर, धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट लिखा। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनके कैप्शन में उन्होंने लिखा- "हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे पापा, लव यू.. मैं प्रार्थना करती हूं कि आप हमेशा खुश, हेल्दी और मजबूत रहें, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं।" उनके बच्चे हमेशा उन्हें एक पिता और मेंटर के तौर पर पसंद करते थे। एक और पोस्ट में, ईशा ने अपने माता-पिता, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की, कैप्शन में लिखा- "मैं आपकी वजह से हूं। मैं आपसे प्यार करती हूं मेरे पापा और मम्मा.. और.. जन्मदिन की प्यारी-प्यारी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्यार.. खुश, स्वस्थ और मजबूत रहें।

बॉबी देओल ने अपने पिता, धर्मेंद्र के साथ अपने रिश्ते को उनके साथ एक प्यारी सी तस्वीर में दिखाया। उन्होंने कैप्शन में लिखा था- "आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूं पापा..आपका बेटा होने के लिए धन्य हूं!" हम उनके पोते-पोतियों के लिए उनके प्यार का ज़िक्र कैसे न करें। उन्होंने अपने पोते-पोतियों, खासकर राजवीर और करण को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, जिन्होंने बॉलीवुड में देओल परिवार की तीसरी पीढ़ी की नींव रखी है। उन्होंने अपने पोते राजवीर देओल की एक प्यारी तस्वीर शेयर की, जिसने 'दोनों' से एक्टिंग में डेब्यू किया था। धर्मेंद्र ने X पर लिखा- "दादे पोते दी यारी.... हर यारी तो भारी.... बन जा यार तो दादे दा... नाल दादे पा ले यारी।" वह हमेशा अपने पोते-पोतियों के लिए एक प्रेरणा रहे, और उन्होंने भी उन्हें अपनी ज़िंदगी और करियर में सही रास्ता दिखाने और गाइड करने का क्रेडिट दिया। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, करण देओल ने आइकॉनिक स्टार के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा- "बड़े पापा हमेशा मुझसे कहते थे "एक एक्टर की ग्रोथ कभी नहीं रुकती...." इस उम्र में भी वह अभी भी कुछ नया देख रहे हैं और सीख रहे हैं। धर्मेंद्र का अपने परिवार के साथ रिश्ता परिवार और प्यार के मज़बूत मूल्यों का सबूत था, जिसने एक्टर को ऑन और ऑफ-स्क्रीन दोनों जगह पहचाना है।

