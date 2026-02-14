आपके जोड़ों के दर्द का कारण कहीं कॉफी तो नहीं ? डॉक्टरों की 5 चेतावनियों पर दें ध्यान

नारी डेस्क: सुबह उठते ही एक कप गरम कॉफी कई लोगों की आदत बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा कॉफी पीना आपके जोड़ों (जॉइंट्स) के लिए हानिकारक हो सकता है? डॉक्टरों का कहना है कि सीमित मात्रा में कॉफी ठीक है, लेकिन अधिक कैफीन शरीर में सूजन (inflammation) और कैल्शियम की कमी बढ़ा सकती है, जिससे जोड़ों में दर्द और जकड़न की समस्या हो सकती है। खासकर उन लोगों को सावधान रहना चाहिए जिन्हें पहले से गठिया, यूरिक एसिड या हड्डियों की कमजोरी की समस्या है।



डॉक्टर ने बताए 5 चेतावनी संकेत

सुबह उठते ही जोड़ों में जकड़न: अगर रोज सुबह उठने पर घुटनों, उंगलियों या कंधों में अकड़न महसूस हो और कुछ देर चलने के बाद ही आराम मिले, तो यह सूजन का संकेत हो सकता है।

जोड़ों में हल्की सूजन या गर्माहट: जोड़ों को छूने पर गर्म महसूस होना या हल्की सूजन दिखाई देना शरीर में बढ़ती inflammation की ओर इशारा करता है।

बार-बार दर्द या चुभन: अगर बिना ज्यादा मेहनत किए भी घुटनों, एड़ियों या कलाई में दर्द बना रहता है, तो कैफीन की अधिकता शरीर के मिनरल संतुलन को प्रभावित कर सकती है।

कैल्शियम की कमी के लक्षण: बहुत ज्यादा कॉफी शरीर से कैल्शियम बाहर निकाल सकती है। इससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे बार-बार दर्द या थकान महसूस होती है।

यूरिक एसिड बढ़ना: कुछ लोगों में ज्यादा कॉफी और डिहाइड्रेशन के कारण यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है, जिससे जोड़ों में तेज दर्द (गठिया जैसा) हो सकता है।



कितनी कॉफी सुरक्षित है?

विशेषज्ञों के अनुसार दिन में 1–2 कप ब्लैक कॉफी सामान्यतः सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन अगर आपको पहले से जोड़ों की समस्या है तो मात्रा कम रखना बेहतर है। ऐसे में कॉफी के साथ कैल्शियम और विटामिन D युक्त आहार लें, नियमित हल्की एक्सरसाइज करें। अगर दर्द लगातार रहे तो डॉक्टर से जांच जरूर कराएं। याद रखें हर आदत अच्छी है, जब तक वह संतुलन में है। अगर आपको भी सुबह कॉफी के बाद जोड़ों में दर्द या अकड़न महसूस होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। समय रहते सावधानी बरतना ही समझदारी है।

