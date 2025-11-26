आयरन और फाइबर से भरपूर है ये साग, खाते ही विटामिन की कमी करें दूर

नारी डेस्क : सर्दियों के मौसम में हरी सब्जियों का स्वाद और पोषण दोनों चरम पर होते हैं। ऐसे में चने का साग और मक्के की रोटी उत्तर भारत की एक पारंपरिक और बेहद हेल्दी डिश है। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि शरीर को गर्म रखने, इम्यूनिटी मजबूत करने और पाचन सुधारने में भी मदद करती है। आइए जानें इसके फायदे और दोनों की आसान रेसिपी।

चने के साग के हेल्थ बेनेफिट्स

आयरन और फाइबर से भरपूर (Rich in Iron and Fiber) : चने का साग आयरन का उत्तम स्रोत है, जो खून की कमी दूर करने में सहायक है। फाइबर की मौजूदगी पाचन को दुरुस्त रखती है।

विटामिन और मिनरल्स का खज़ाना (Vitamins and Minerals) : इसमें विटामिन A, C, कैल्शियम और अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं।

लो कैलोरी, हाई न्यूट्रिशन: वजन कम करने वालों के लिए यह परफेक्ट विकल्प है क्योंकि इसमें कैलोरी कम और पोषण अधिक होता है।

मक्के की रोटी के फायदे

ऊर्जा देने वाला कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट (Complex Carbohydrates): मक्के का आटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जो शरीर को लंबे समय तक स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है। इसे खाने के बाद थकान कम महसूस होती है और शरीर अधिक समय तक सक्रिय रहता है।

ग्लूटेन-फ्री विकल्प (Gluten-free) : मक्के का आटा ग्लूटेन-फ्री होता है, इसलिए ग्लूटेन सेंसिटिव या एलर्जिक लोगों के लिए यह एक सुरक्षित और बढ़िया विकल्प है।

फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर (Fiber and Antioxidants) : मक्के का आटा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करने में मदद करता है।

चने का साग बनाने की आसान रेसिपी

सामग्री

चने का साग – 500 ग्राम

प्याज – 1 बड़ा (कटा हुआ)

टमाटर – 2 (बारीक कटे)

अदरक-लहसुन पेस्ट – 1 टीस्पून

हरी मिर्च – 2

हल्दी – ½ टीस्पून

लाल मिर्च – 1 टीस्पून

धनिया पाउडर – 1 टीस्पून

नमक – स्वादानुसार

सरसों का तेल – 2 टेबलस्पून

बनाने की विधि

साग को अच्छी तरह धोकर बारीक काट लें।

कड़ाही में सरसों का तेल गरम करें और प्याज व अदरक-लहसुन पेस्ट भूनें।

फिर टमाटर और मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल न छोड़ दे।

अब साग डालें और धीमी आंच पर 10–15 मिनट पकाएं।

जरूरत हो तो थोड़ा पानी डालें। पक जाने पर उतार लें।

मक्के की रोटी बनाने की रेसिपी

मक्के का आटा – 2 कप

गुनगुना पानी – आवश्यकतानुसार

नमक – चुटकीभर

विधि

आटे में नमक डालकर गुनगुने पानी से नरम आटा गूंथ लें।

हाथ से थपथपाकर रोटी का आकार दें (मक्के की रोटी बेलन से बेलना कठिन होता है)।

तवे पर मध्यम आंच पर दोनों ओर से सेकें।

अंत में थोड़ा घी लगाकर परोसें।

कैसे करें सर्व?

चने का साग और मक्के की रोटी को साथ परोसें। ऊपर से घी डालें और साथ में गुड़ या लस्सी हो तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। यह पारंपरिक कॉम्बिनेशन सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और भरपूर पोषण देता है। इसे अपनी सर्दियों की डाइट में जरूर शामिल करें।

