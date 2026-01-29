19 FEBTHURSDAY2026 1:16:30 AM
C-section डिलीवरी में कौन से परहेज सबसे जरूरी ?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Feb, 2026 08:57 PM
नारी डेस्क: C-Section डिलीवरी एक बड़ी सर्जरी होती है, जिसमें डॉक्टर पेट पर चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालते हैं और टांके लगाकर घाव को बंद करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद महिला को खास देखभाल और सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। अगर सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया तो टांके जल्दी नहीं भरते और रिकवरी धीमी हो सकती है। यहां जानिए सी-सेक्शन के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे जल्दी रिकवर किया जा सकता है।

 भारी काम ना करना

डिलीवरी के बाद घर के भारी काम करने से बचें। किसी तरह का भारी सामान उठाना, बाल्टी उठाना या आगे झुककर काम करना टांकों पर दबाव डाल सकता है। इससे घाव धीरे-धीरे भरता है और रिकवरी में देरी हो सकती है।

दर्द को सहते ना रहें

सी-सेक्शन के बाद दर्द होना सामान्य है, लेकिन दर्द को अनदेखा करना या जबरदस्ती सहना गलत है। bअगर दर्द बहुत ज्यादा हो, त्वचा लाल या सूजन दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज कराने से संक्रमण और जटिलताओं से बचा जा सकता है।

पर्याप्त आराम करें

सर्जरी के बाद शरीर को पूरा आराम करना बेहद जरूरी है। बिना आराम के शरीर की हीलिंग प्रक्रिया धीमी हो जाती है। रोजाना अच्छी नींद लें और स्ट्रेस से बचें।

ये भी पढ़ें:  डिलीवरी के बाद Periods न आना होता है नॉर्मल? कब ले डॉक्टर की सलाह

सही खानपान अपनाएं

सी-सेक्शन के बाद संतुलित आहार खाना बहुत जरूरी है। प्रोटीन, फल, सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल और पर्याप्त पानी पिएं। अच्छा आहार घाव जल्दी भरने और शरीर की ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है।

सामान्य सावधानियां

घाव को हमेशा साफ और सूखा रखें। डॉक्टर द्वारा दिए गए दवाओं और सप्लीमेंट्स का नियमित सेवन करें। संक्रमण से बचने के लिए गंदे हाथों से टांके ना छुएं। हल्की वॉक या धीरे-धीरे एक्सरसाइज तभी करें जब डॉक्टर अनुमति दें।

C-Section के बाद टांके और दर्द से परेशान हैं? अपनाएं ये 5 आसान उपाय, जल्द मिलेगी राहत

सी-सेक्शन के बाद भारी काम न करना, पर्याप्त आराम करना, दर्द को अनदेखा न करना और सही खानपान अपनाना रिकवरी को तेज और सुरक्षित बनाता है। सही देखभाल से टांके जल्दी भरते हैं और महिला जल्दी स्वस्थ महसूस करती है।  

