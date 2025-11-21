02 DECTUESDAY2025 8:12:56 PM
Nari

क्या आपका दिमाग हो रहा है कमजोर? Brain को फिट रखने के लिए अपनाएं  5 जरूरी नियम

  • Edited By Monika,
  • Updated: 21 Nov, 2025 11:53 AM
क्या आपका दिमाग हो रहा है कमजोर? Brain को फिट रखने के लिए अपनाएं  5 जरूरी नियम

नारी डेस्क : दिमाग की सेहत उतनी ही जरूरी है जितना शरीर की। उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों को भूलने की समस्या, ध्यान कम होना और शुरुआती दिमागी कमजोरी जैसी समस्याएं महसूस होती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सही आदतें अपनाकर हम इन समस्याओं और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार, दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी यह लगातार खुद को नए अनुभवों और आदतों के आधार पर बदलता और मजबूत करता है। इसलिए रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें भी ब्रेन हेल्थ पर बड़ा असर डालती हैं। यहां जानिए, अगर आप अपने दिमाग को तेज और फिट रखना चाहते हैं, तो किन 5 नियमों का पालन करना चाहिए।

डिसिप्लिन्ड स्लीप रूटीन अपनाएं

सही नींद ब्रेन हेल्थ की नींव है। रोजाना 6–8 घंटे की नींद लें और सोने-जागने का समय नियमित रखें।
अनियमित नींद से दिमाग की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
पर्याप्त नींद लेने से याददाश्त बेहतर होती है और तनाव कम होता है।
सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें।

PunjabKesari

दिमाग की ताकत बढ़ाने वाली डाइट लें

दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए सही भोजन बेहद जरूरी है।
ओमेगा-3 फैटी एसिड (मछली, अखरोट, अलसी) दिमागी क्षमता बढ़ाते हैं।
हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं।
प्रोसेस्ड और तैलीय भोजन से बचें, ये दिमाग की शक्ति घटाते हैं।

यें भी पढ़ें : ICMR Report: वायरल इंफेक्शन का तेजी से शिकार हो रहे लोग, डॉक्टरों ने बताए बचाव टिप्स

नियमित मस्तिष्क व्यायाम करें

जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वैसे ही दिमाग को भी एक्टिव रखना जरूरी है।
पजल्स, शतरंज, स्क्रैबल जैसी गेम्स खेलें।
नई भाषा सीखें या किसी नए कौशल पर ध्यान दें।
पढ़ाई और लेखन दिमाग को लगातार सक्रिय रखते हैं।

PunjabKesari

तनाव को कंट्रोल करें

अत्यधिक तनाव दिमागी कमजोरी और स्मरण शक्ति घटाने का मुख्य कारण है।
मेडिटेशन और डीप ब्रेथिंग से मानसिक तनाव कम होता है।
संगीत सुनना या टहलना भी दिमाग को शांत करता है।
काम के बीच में छोटे ब्रेक लें, ताकि दिमाग आराम कर सके।

यें भी पढ़ें : अगर ये बीमारी है तो बैंगन खाने की गलती ना करना, शरीर का हो जाएगा बुरा हाल

शारीरिक गतिविधि और एक्सरसाइज

दिमाग और शरीर का संबंध बहुत गहरा है।
रोजाना 30 मिनट की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें।
योग और प्राणायाम से मस्तिष्क में खून का प्रवाह बढ़ता है।
शरीर सक्रिय रहने पर दिमाग भी तरोताजा रहता है।

PunjabKesari

दिमाग की सेहत को नजरअंदाज करना किसी भी उम्र में खतरनाक हो सकता है। डिसिप्लिन्ड नींद, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मेडिटेशन, बर्नआउट से बचाव और स्मार्ट वर्क जैसी आदतें अपनाकर आप अपने दिमाग को तेज, सक्रिय और मजबूत रख सकते हैं। आज ही इन 5 नियमों को अपनी जीवनशैली में शामिल करें और दिमागी कमजोरी से बचें।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it