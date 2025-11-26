जब दोस्त की बेटी का Dharmendra जी ने किया कन्यादान और विदा कर आंसूओं से रोए

नारी डेस्कः बॉलीवुड के ही-मेन धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे जितने दमदार वो एक्टर थे, उतने ही दिल के अच्छे इंसान थे। शूटिंग के दौरान राजस्थान पहुंचे धर्मेंद्र की दोस्ती जयपुर से बिजनेसमेन और राजनेता विजय पुनिया से हो गई और उस दोस्ती को धर्मेंद्र ने बाखूबी निभाया। एक निजी चैनल पर धर्मेंद्र के दोस्त विजय पुनिया ने उनसे जुड़ी कई बातें शेयर की और कहा कि वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके जाने का गम बयां करते हुए उन्होंने कहा कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे बड़े भाई थे, बहुत दुख है लेकिन उनके जाने का गम शब्दों में बता नहीं सकते।



विजय पुनिया की बेटी की शादी में धर्मेंद्र जी भी शामिल रहे थे, यहां तक की उनकी बेटी का कन्यादान भी धरम जी ने ही किया था। उन्होंने ही अपने दोस्त से बेटी का कन्यादान कहने की बात कही थी। शादी की विदाई तक वह वहां रूके रहे और बेटी की विदाई पर उनके आंखों से आंसू छलके थे। जब भी मिलते दोस्त की मां को वह अपनी मां जैसा प्यार करते थे। धर्मेंद्र देओल बेहद भावुक-जज्बाती इंसान थे और हर किसी के लिए सिर्फ प्यार ही रखते थे।



एक पुराना किस्सा सांझा करते हुए उन्होंने कहा कि कितनी भी फैंस की भीड़ होती थी लेकिन धर्मेंद्र ने कभी गुस्सा नहीं किया था। उन्होंने एक किस्सा शेयर किया कि उनके फैंस ने अपने सीने में धर्मेंद्र की तस्वीर गुदवा रखी थी और शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र जी को देखने आए थे लेकिन भीड़ में वो शख्स लाठीचार्ज का शिकार हो गए थे जब धरम जी को पता चला तो वह उस फैंस को गले से लगाने पहुंच गए थे। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी दरियादिली को लेकर भी धर्मेंद्र ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी।