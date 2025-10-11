करवा चौथ पर बॉलीवुड हसीनाओं को पछाड़ गई अरबपति की बीवी, रवीना से लेकर मीरा तक को छोड़ा पीछे

नारी डेस्क: करवा चौथ के मौके पर जहां एक ओर पूरे देश में सुहागन महिलाएं सोलह श्रृंगार कर चांद का दीदार कर रही थीं, वहीं बॉलीवुड की हसीनाओं का जलवा भी कम नहीं था। रवीना टंडन से लेकर मीरा राजपूत तक, हर एक ने पारंपरिक और ग्लैमरस लुक में फैंस का दिल जीतने की कोशिश की। लेकिन इस बार सारी बॉलीवुड सुंदरियों पर भारी पड़ीं एक ऐसी महिला, जो खुद एक्ट्रेस नहीं हैं अरबपति सनी दीवान की पत्नी अनु दीवान। अपने शाही अंदाज़ और ट्रेडिशनल लुक से उन्होंने करवा चौथ की रात की सारी लाइमलाइट चुरा ली।

करवा चौथ का बॉलीवुड गेट-टुगेदर

करवा चौथ की शाम को बॉलीवुड के कई स्टार कपल्स अनिल कपूर और महीप कपूर के घर पूजा में शामिल होने पहुंचे। रवीना टंडन, मीरा राजपूत, भावना पांडे, महीप कपूर जैसी हसीनाएं पारंपरिक अंदाज में पहुंचीं। सभी ने सिंदूर, मंगलसूत्र और पारंपरिक लिबास में भारतीय नारी की सुंदरता दिखाई। लेकिन जब अनु दीवान ने एंट्री मारी तो उनकी शालीनता और ग्लो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

कौन हैं अनु दीवान?

अनु दीवान बॉलीवुड इंडस्ट्री से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं हैं, लेकिन अक्सर हाई-प्रोफाइल पार्टियों में उनकी मौजूदगी सुर्खियां बटोरती है। वो अरबपति बिजनेसमैन सनी दीवान (उर्फ सारंग वाधवान) की पत्नी हैं, जो हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अनु दीवान अपने फैशन सेंस और रॉयल पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती हैं और इस बार करवा चौथ पर उन्होंने बॉलीवुड की टॉप हसीनाओं को भी पीछे छोड़ दिया।

गोल्डन सूट में छाईं अनु दीवान

इस साल अनु दीवान ने करवा चौथ पर पारंपरिक साड़ी या को-ऑर्ड सेट नहीं, बल्कि एक गोल्डन टोन वाला चमचमाता सूट चुना। इस सूट की राउंड नेकलाइन और शॉर्ट स्लीव्स उनके मिनिमल लेकिन रॉयल लुक को और खास बना रही थीं। उन्होंने इसके साथ लाल रंग का गोल्डन बॉर्डर वाला नेट का दुपट्टा ओढ़ा और भारी झुमकों से अपने लुक को पूरा किया। उनकी सादगी और क्लास का कॉम्बिनेशन ऐसा था कि कैमरे की हर फ्लैश सिर्फ उन पर टिक गई।

रवीना टंडन का पीला लुक भी रहा चर्चा में

एक्ट्रेस रवीना टंडन ने करवा चौथ पर पारंपरिक पीली साड़ी पहनी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उनका ब्लाउज लंबी बाजू वाला था जिस पर सुनहरे धागों से एम्ब्रॉयडरी की गई थी। रवीना ने अपने लुक को नीले मोतियों वाले चोकर और मंगलसूत्र से पूरा किया। बालों में पीले फूल और चेहरे पर सादगी भरा ग्लो उनके ट्रेडिशनल लुक को निखार रहा था।

मीरा राजपूत का सुहागन वाला रेड लुक

शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत हर बार की तरह इस बार भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच ले गईं। उन्होंने लाल रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहनी, जिस पर धागे और सितारों से नाजुक काम किया गया था।मीरा ने शॉर्ट स्लीव ब्लाउज, गोल्डन पोटली बैग और मिनिमल ज्वेलरी के साथ अपने लुक को पूरा किया। उनका लहराता पल्लू और चेहरा देखकर हर किसी ने कहा “सिंपल पर एलिगेंट!”

महीप कपूर का रेड-एंड-ब्लू कॉम्बो लुक

अनिल कपूर के भाई संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर ने रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन चुना। उनका रेड कॉलर वाला कुर्ता, जो आगे से छोटा और पीछे से बड़ा था, फैशन का मॉडर्न ट्विस्ट दिखा रहा था। उन्होंने ब्लू प्रिंटेड सलवार और बड़े झुमकों के साथ अपने एथनिक लुक को स्टाइलिश टच दिया।

भावना पांडे का पिंक प्लाज़ो लुक

अनन्या पांडे की मां भावना पांडे भी बाकी हसीनाओं से कम नहीं रहीं। उन्होंने पिंक कलर का कुर्ता सेट पहना, जो वाइब्रेंट और एलिगेंट दोनों दिख रहा था। कुर्ते के बॉर्डर पर किए गए काम और प्रिंटेड दुपट्टे ने उनके पारंपरिक लुक को मॉडर्न फील दी।

करवा चौथ की यह रात बॉलीवुड में फैशन और परंपरा का खूबसूरत संगम लेकर आई। हर एक्ट्रेस ने अपने तरीके से सोलह श्रृंगार किया, लेकिन अनु दीवान का गोल्डन सूट और रॉयल अंदाज़ सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। एक बार फिर उन्होंने साबित किया ग्लैमर सिर्फ स्टार्स के पास नहीं, ग्रेस और एलीगेंस भी शो चुरा सकते हैं।

