करोड़ों की ठगी में जुड़ा Fames Actor का नाम, महाठग के साथी संग बनाई थी ये कंपनी

नारी डेस्क : बॉलीवुड के कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुके और लाखों फैंस के पसंदीदा अभिनेता सोनू सूद अब करीब 1500 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में पुलिस की जांच के दायरे में हैं। जांच में सामने आया है कि सोनू केवल इस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे थे, बल्कि ठगी से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत भी उनके खिलाफ पुलिस के हाथ लगे हैं। इस सनसनीखेज मामले ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को बल्कि उनके फैंस को भी चौंका दिया है।

ब्लू म्यूजिक कंपनी का खुलासा

पुलिस के मुताबिक, सोनू सूद ने महाठग रविंद्रनाथ सोनी के साथी सूरज जुमानी के साथ मिलकर “ब्लू म्यूजिक” नामक कंपनी बनाई थी। यह कंपनी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पंजीकृत है। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने इसकी पुष्टि की है।

सोनू-सूरज मिलकर कर रहे थे कंपनी का संचालन

कमिश्नर के अनुसार, पहले रविंद्रनाथ सोनी ने दावा किया था कि सोनू सूद केवल कंपनी का प्रमोशन करते थे और इसके बदले उन्हें लगभग डेढ़ करोड़ रुपये फीस मिली थी। लेकिन जांच में सामने आया कि ब्लू म्यूजिक कंपनी का संचालन सोनू सूद और सूरज जुमानी मिलकर कर रहे थे।

बैंक खातों और लेन-देन के सबूत

पुलिस को दोनों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये के लेन-देन के सबूत भी मिले हैं। इसके अलावा, लोगों को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए भी लुभाया गया। अब पुलिस एक बार फिर सोनू सूद को नोटिस भेजकर पूछताछ करेगी।

पहले भी आरोप लगे थे

इससे पहले कई पीड़ितों ने सोनू सूद और रेसलर द ग्रेट खली पर ठगी में शामिल होने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों को नोटिस भेजा था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वहीं, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि सूरज जुमानी, जो खुद कंपनी से जुड़ा था, ने ठगी की शिकायत पुलिस कमिश्नर से क्यों की।