Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट की पत्नी ने मां न बन पाने की वजह पर किया बड़ा खुलासा

नारी डेस्क : सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 का फिनाले नजदीक है, और इसी बीच फैमिली वीक में कई खुलासे देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक्टर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला शो में उनसे मिलने पहुंचीं, जहां बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा राज खोला— वे अभी मां बनने की सोच भी नहीं रही हैं।

ज्योतिषी जया मदान ने उठाया था सवाल

कुछ दिन पहले शो में एस्ट्रोलॉजर जया मदान आई थीं। इसी दौरान गौरव ने उनसे पूछा कि क्या उनकी जिंदगी में बच्चे का योग है। जया ने जवाब दिया कि उनकी पत्नी बेबी प्लानिंग पर विचार कर रही हैं। लेकिन आकांक्षा ने फैमिली वीक में इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया।

“मैं कुछ भी प्लान नहीं कर रही हूं” — आकांक्षा

जब सह–प्रतियोगी प्रणित और मालती चहर ने उनसे इस बारे में बात की, तो आकांक्षा ने साफ कहा— अभी तक तो उस तरफ कोई झुकाव नहीं है मेरा। फ्यूचर में भी लगता नहीं। किसी वजह से वो फिलिंग मेरे अंदर से नहीं आती। मुझे जरूरत ही नहीं लगती कि मेरा एक बच्चा होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई बार–बार बहाने ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब है कि वह इस जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं है।

बच्चा पैदा करना हलवा बनाना नहीं है

आकांक्षा ने बेबाकी से कहा कि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं— न अभी, और शायद न कभी। ये कोई हलवा बनाने जैसा काम नहीं है। “मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूं— न इस उम्र में, न आगे किसी उम्र में।” उन्होंने कहा कि इस समय वे अपना करियर बनाना चाहती हैं और उनकी कई महत्वाकांक्षाएं बाकी हैं। और अगर इसके लिए लोग उन्हें मतलबी कहते हैं, तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

गौरव खन्ना ने दिया पत्नी का साथ

बातचीत के दौरान गौरव भी वहां आए और साफ कहा कि वे अपनी पत्नी को मतलबी नहीं मानते। गौरव ने बताया कि उन्होंने बच्चे का सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि लोग उनकी शादी को कई साल हो गए हैं और इस विषय पर अक्सर बात करते हैं।

इस पर आकांक्षा ने जवाब दिया—“आप मुझे पूछो, मैं बता दूंगी ‘न’ का मतलब ‘न’ होता है।” गौरव ने भी कहा कि वे केवल जिज्ञासा से पूछ रहे थे और उन्हें पत्नी के निर्णय पर पूरा भरोसा है।

