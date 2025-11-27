02 DECTUESDAY2025 8:10:13 PM
  • Edited By Monika,
  • Updated: 27 Nov, 2025 01:40 PM
ड्राई स्किन के लिए कौन सा फेस मास्क बेस्ट है? सर्दियों में घर पर बनाएं ये असरदार पैक

नारी डेस्क : सर्दियों में अक्सर त्वचा रूखी और ड्राई नजर आने लगती है। ठंडी और शुष्क हवा से स्किन पर निखार कम हो जाता है और चेहरे की त्वचा ड्राई लगती है। ऐसे में फेस मास्क या फेस पैक स्किन को हाइड्रेशन देते हैं और ड्राइनेस को दूर करते हैं। यदि आप भी ड्राई स्किन से परेशान हैं, तो हफ्ते में 1-2 बार फेस मास्क लगाना फायदेमंद रहता है। ये मास्क त्वचा को मॉइस्चराइज करने के साथ-साथ सूदिंग इफेक्ट भी देते हैं।

चावल का आटा, दूध और शहद फेस पैक

सामग्री: 3 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच शहद, दूध (पेस्ट बनाने के लिए)
तरीका: सभी सामग्री मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे पर 20 मिनट लगाएं और हल्के हाथों से मलते हुए धो लें।
फायदा: स्किन को सूदिंग इफेक्ट मिलता है और मॉइस्चराइज होता है।

शहद और गुलाबजल फेस मास्क

सामग्री: 2 चम्मच शहद, 3 चम्मच गुलाबजल
तरीका: शहद और गुलाबजल मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट बाद धो लें।
फायदा: त्वचा को प्राकृतिक हाइड्रेशन मिलता है और स्किन नरम बनती है।

बेसन और दूध फेस पैक

सामग्री: 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दूध, जरूरत के अनुसार पानी
तरीका: बेसन और दूध मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे 15-20 मिनट तक चेहरे पर लगाएं और फिर धो लें।
फायदा: ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करता है और डेड स्किन को हटाता है।

दही और ओट्स फेस पैक

सामग्री: 2 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच दही
तरीका: सभी सामग्री मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे चेहरे पर 15-20 मिनट लगाएं और धोकर हटा लें।
फायदा: त्वचा में ग्लो आता है, डेड स्किन हटती है और स्किन हाइड्रेट रहती है।

किन लोगों को फेस मास्क इस्तेमाल नहीं करना चाहिए

संवेदनशील या एलर्जी वाली त्वचा वाले लोग: अगर आपकी त्वचा किसी भी सामग्री (जैसे दूध, शहद, बेसन, ओट्स) से एलर्जी करती है, तो ये मास्क न लगाएँ।

मुंहासे या ब्रेकआउट की समस्या वाले लोग:  कुछ मास्क्स (जैसे बेसन या ओट्स वाले) त्वचा को ड्राई कर सकते हैं और पिंपल्स बढ़ा सकते हैं।

सूरज की एलर्जी या रूखापन से जूझ रहे लोग: यदि स्किन बहुत संवेदनशील है और धूप में आसानी से जल जाती है, तो कुछ मास्क लगाने से पहले पैच टेस्ट करें।

त्वचा पर खुले घाव या चोट वाले लोग: मास्क लगाने से इंफेक्शन या जलन हो सकती है।

फेस मास्क के बाद ध्यान देनें वाली बातें: फेस मास्क के बाद हमेशा मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें, ताकि त्वचा का नमी स्तर बना रहे और स्किन ड्राई न लगे।

