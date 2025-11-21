02 DECTUESDAY2025 8:08:08 PM
दिवंगत पिता को याद कर भावुक हुई ऐश्वर्या राय, बेटी आराध्या ने लिया नानू से आशीर्वाद

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 21 Nov, 2025 01:52 PM
नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने शुक्रवार को अपने दिवंगत पिता कृष्णराज राय को याद किया। इससे कुछ दिन पहले ही उनकी बेटी ने अपना 14वें जन्मदिन मनाया था। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें उनकी बेटी आराध्या बच्चन उनके दिवंगत पिता के साथ दिखाई दे रही हैं।
 इसके अलावा  ऐश्वर्या राय ने अपनी और आराध्या की वह तस्वीरें भी पोस्ट कीं जिनमें वे दोनों कृष्णराज राय की फ्रेम की हुई तस्वीर से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- "जन्मदिन मुबारक हो प्यारे पिता-अज्जा! हमारे अभिभावक देवदूत, हम आपसे हमेशा प्यार करेंगे। हमारी आराध्या के 14 साल के होने पर आपके असीम प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद।" 
कृष्णराज राय का निधन 18 मार्च, 2017 को मुंबई के एक अस्पताल में हो गया था। राय ने सेना में जीवविज्ञानी के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। ऐश्वर्या राय पिछली बार 2023 में आई मणिरत्नम की तमिल ऐतिहासिक महाकाव्य "पोन्नियिन सेल्वन: II" में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनके साथ कई बड़े कलाकार विक्रम, रवि मोहन, कार्थी, तृषा कृष्णन, जयराम, प्रभु, ऐश्वर्या लक्ष्मी, विक्रम प्रभु, प्रकाश राज और रहमान, आर. पार्थिबन भी शामिल थे। 

