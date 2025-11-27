धर्मेंद्र जी की मौत दो-तीन दिन पहले हो गई थी”, फैंस को अंतिम दर्शन न कराने पर एक्ट्रेस ने जताई नाराज़गी

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके लाखों फैंस बेहद दुखी हैं। 24 नवंबर को उनके निधन की खबर सामने आई और उसी दिन जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि फैंस को अभिनेता के अंतिम दर्शन तक नहीं करवाए गए, जिस पर अब एक्ट्रेस राखी सावंत ने कड़ी नाराज़गी जताई है।

राखी सावंत की नाराज़गी – “धर्मेंद्र सिर्फ देओल परिवार के नहीं, पूरे देश के हीरो थे”

राखी सावंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देओल परिवार से बड़ा सवाल पूछा कि आखिर क्यों धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन फैंस को नहीं करने दिए गए। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ देओल फैमिली के सदस्य नहीं थे, वे पूरे देश के हीरो थे। राखी ने बताया कि धर्मेंद्र को बड़े से लेकर छोटे तक हर उम्र के लोग पसंद करते थे, और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा “माना कि वो आपके पिता थे, लेकिन उससे पहले वो हमारे हीरो थे। उनके फैंस उन्हें आखिरी बार देखना चाहते थे।” राखी ने यह भी कहा कि जैसे श्रीदेवी और राजेश खन्ना को राजकीय सम्मान दिया गया था, वैसा सम्मान धर्मेंद्र को नहीं मिला, जो उनके अनुसार बेहद दुखद है।

राखी का दावा – “धर्मेंद्र जी की मौत दो दिन पहले ही हो गई थी”

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी सावंत ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें कई लोगों ने बताया कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर से दो-तीन दिन पहले ही हो गया था।

राखी के मुताबिक

“मुझे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी बताया… और मुझे खुद सपने भी आए थे। इसीलिए मुझे शक है कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी।” उनका कहना है कि अगर यह सच है, तो फैंस को इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई और उन्हें अंतिम दर्शन से भी वंचित रखा गया। राखी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कैंसल किया राखी ने बताया कि उनका जन्मदिन 25 नवंबर को था और उन्होंने पार्टी की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन धर्मेंद्र के निधन की खबर आते ही उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी रद्द कर दी।

उन्होंने कहा- “पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र जी के जाने की खबर सुनते ही हमने सब कैंसल कर दिया।” राखी सूर्ख़ियों में, विवादित बयानों की वजह से फिर चर्चा में राखी सावंत अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहती हैं। पहले भी उन्होंने कई बार अजीबोगरीब बयान दिए हैं कभी डोनाल्ड ट्रंप से शादी की बात, कभी बाबा रामदेव को लेकर मज़ेदार कमेंट्स।

इस बार उन्होंने धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार पर सवाल उठाकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

