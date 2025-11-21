दुबई में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा, अचानक क्रैश हुआ  भारतीय लड़ाकू विमान तेजस

नारी डेस्क: शुक्रवार को दुबई एयर शो में डेमोंस्ट्रेशन के दौरान एक भारतीय लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। भारतीय HAL तेजस, जो भारतीय वायु सेना में इस्तेमाल होने वाला एक लड़ाकू विमान है, लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर करीब 2:10 बजे भीड़ के लिए डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट उड़ाते समय क्रैश हो गया।
यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि पायलट इजेक्ट हुआ या नहीं, या इस घटना में कोई घायल हुआ है या नहीं। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काला धुआं उठ रहा था, जिसे देखने वालों की भीड़ थी, और क्रैश के बाद सायरन बज रहे थे।
शहर-राज्य का दूसरा एयरपोर्ट हर दो साल में होने वाले दुबई एयर शो की मेज़बानी कर रहा था, जिसमें लंबी दूरी की एयरलाइन एमिरेट्स और उसकी कम लागत वाली सिस्टर एयरलाइन फ्लाईदुबई दोनों को बड़े पैमाने पर विमानों के ऑर्डर मिले हैं।