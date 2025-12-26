कनाडा में फिर एक और भारतीय की हुई हत्या, PhD स्टूडेंट को मारी गोली

नारी डेस्क: टोरंटो स्कारबोरो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास एक 20 वर्षीय भारतीय डॉक्टरेट छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और अधिकारी इस मामले की हत्या के तौर पर जांच कर रहे हैं। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, गोलीबारी मंगलवार को हुई और टोरंटो पुलिस ने बुधवार को पीड़ित की पहचान शिवांक अवस्थी के रूप में की।



पुलिस ने बताया मंगलवार को दोपहर करीब 3:30 बजे हाइलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड इलाके में जमीन पर घायल पड़े एक व्यक्ति की सूचना मिली। जब अधिकारी पहुंचे, तो उन्हें एक व्यक्ति गोली लगने के घाव के साथ मिला। उस व्यक्ति को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। टोरंटो पुलिस ने कहा कि संदिग्ध पुलिस के आने से पहले ही इलाके से भाग गया था। किसी भी संदिग्ध का विवरण जारी नहीं किया गया है।



इस बीच, टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने छात्र की "दुखद मौत" पर "गहरा दुख" व्यक्त किया। वाणिज्य दूतावास ने X पर पोस्ट किया- "हम टोरंटो स्कारबोरो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास एक घातक गोलीबारी की घटना में एक युवा भारतीय डॉक्टरेट छात्र, शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। वाणिज्य दूतावास इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार के संपर्क में है, और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।"



UTSC के एक प्रवक्ता ने कहा कि यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के पास हुई मौत के बारे में जानकर "बेहद दुखी" है, लेकिन उन्होंने यह पुष्टि नहीं की कि वह छात्र था या नहीं। टोरंटो स्कारबोरो यूनिवर्सिटी कैंपस (UTSC) ने एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया जिसमें किसी भी इमारत में मौजूद लोगों को अंदर रहने और बाहर मौजूद लोगों को इलाका छोड़ने की सलाह दी गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, स्कूल ने कहा कि पुलिस जांच UTSC में हाइलैंड क्रीक वैली में चल रही है। वैली में जाने वाले रास्ते बंद हैं, और लोगों को सलाह दी जाती है कि जब तक पुलिस इसे दोबारा नहीं खोल देती, तब तक वैली में जाने से बचें।

