27 DECSATURDAY2025 3:29:24 AM
Nari

कनाडा में फिर एक और भारतीय की हुई हत्या, PhD स्टूडेंट को मारी गोली

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 26 Dec, 2025 12:46 PM
कनाडा में फिर एक और भारतीय की हुई हत्या, PhD स्टूडेंट को मारी गोली

नारी डेस्क:  टोरंटो स्कारबोरो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास एक 20 वर्षीय भारतीय डॉक्टरेट छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और अधिकारी इस मामले की हत्या के तौर पर जांच कर रहे हैं। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार, गोलीबारी मंगलवार को हुई और टोरंटो पुलिस ने बुधवार को पीड़ित की पहचान शिवांक अवस्थी के रूप में की।
 

यह भी पढ़ें: सुबह उठते ही सताता है दांत का दर्द, तो ये है खतरे की घंटी
 

पुलिस ने बताया मंगलवार को दोपहर करीब 3:30 बजे हाइलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड इलाके में जमीन पर घायल पड़े एक व्यक्ति की सूचना मिली।  जब अधिकारी पहुंचे, तो उन्हें एक व्यक्ति गोली लगने के घाव के साथ मिला। उस व्यक्ति को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। टोरंटो पुलिस ने कहा कि संदिग्ध पुलिस के आने से पहले ही इलाके से भाग गया था। किसी भी संदिग्ध का विवरण जारी नहीं किया गया है।
 

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद सड़कों पर सजे गमले उठाकर भागे लोग

 

इस बीच, टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने छात्र की "दुखद मौत" पर "गहरा दुख" व्यक्त किया। वाणिज्य दूतावास ने X पर पोस्ट किया- "हम टोरंटो स्कारबोरो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास एक घातक गोलीबारी की घटना में एक युवा भारतीय डॉक्टरेट छात्र, शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं। वाणिज्य दूतावास इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार के संपर्क में है, और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।"
 

यह भी पढ़ें: गुजरात के कच्छ में सुबह- सुबह 4 बजे आया भूकंप
 

UTSC के एक प्रवक्ता ने कहा कि यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के पास हुई मौत के बारे में जानकर "बेहद दुखी" है, लेकिन उन्होंने यह पुष्टि नहीं की कि वह छात्र था या नहीं। टोरंटो स्कारबोरो यूनिवर्सिटी कैंपस (UTSC) ने एक सुरक्षा अलर्ट जारी किया जिसमें किसी भी इमारत में मौजूद लोगों को अंदर रहने और बाहर मौजूद लोगों को इलाका छोड़ने की सलाह दी गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, स्कूल ने कहा कि पुलिस जांच UTSC में हाइलैंड क्रीक वैली में चल रही है। वैली में जाने वाले रास्ते बंद हैं, और लोगों को सलाह दी जाती है कि जब तक पुलिस इसे दोबारा नहीं खोल देती, तब तक वैली में जाने से बचें।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it