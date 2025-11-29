पलाश मुच्छल-स्मृति मंधाना शादी विवाद में आया नया मोड़, अंदर की डिटेल्स आई सामने

नारी डेस्क: पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी को लेकर चल रहा ड्रामा जल्द ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरियोग्राफर नंदिका द्विवेदी, जिन्हें अब अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई शादी के लिए हायर किया गया था, और जिनके बारे में अफवाह है कि शादी को आगे बढ़ाने का एक कारण वह भी हैं, ने अब एक बयान जारी कर तेजी से फैल रही अफवाहों पर विराम लगा दिया है।



इस मामले पर अपना नज़रिया रखते हुए, नंदिका ने अपनी इंस्टा स्टोरीज़ पर लिखा- “हाल के दिनों में, मैंने देखा है कि एक ऐसे मामले में मेरे शामिल होने के बारे में अंदाज़े लगाए जा रहे हैं जो दूसरों के लिए बहुत पर्सनल है। मैं यह साफ़ करना चाहती हूं कि मेरे बारे में जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं-खासकर यह सोच कि किसी भी रिश्ते में रुकावट के लिए मेरा हाथ है वे बिल्कुल सही नहीं हैं। यह देखना बहुत दुख की बात है कि किसी ऐसी चीज़ के बारे में कहानी बन रही है जिसमें मेरा कोई रोल नहीं था, और यह देखना और भी मुश्किल है कि बिना किसी फैक्ट के ये कहानिया कितनी तेज़ी से फैल रही हैं।”



पोस्ट में आगे लिखा गया- “मीडिया सोर्स खास तौर पर Reddit जैसे प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी के आधार पर आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं जहां कोई भी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी शेयर कर सकता है जिससे बदनामी होती है। प्लीज़ यह समझ लें कि मेरे लिए यह आसान नहीं होगा, मैं अब और झूठे इल्ज़ाम नहीं सह सकती प्लीज” । नंदिका ने आगे कहा- “मैं देख रही हूं कि जिन लोगों की मैं परवाह करती हूं, वे गलत जानकारी से परेशान और दुखी महसूस कर रहे हैं, और इससे मेरी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। मुझे धमकियां मिली हैं, जिन्हें मेरे परिवार वालों ने नोटिस किया है, इसीलिए मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट कर लिया है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि अफवाहें बंद करें... मैंने मुंबई आने, काम करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत त्याग किए हैं। प्लीज़ मेरा नाम इससे आगे न जोड़ें, मैं इसमें शामिल नहीं हूं आखिर में सच सामने आएगा।”



इससे पहले, एक और कोरियोग्राफर, गुलनाज़ जो शादी का हिस्सा थीं ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के साथ अपनी चुप्पी तोड़ी, जिसमें लिखा था- "मैंने देखा है कि मेरे और मेरी दोस्त नंदिका के बारे में बहुत सारे अंदाजे और झूठे दावे किए जा रहे हैं, इसलिए मैं यह साफ़ कर दूं। हम इस मामले में शामिल लोग नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि हम किसी को सोशली जानते हैं या उनके साथ हमारी कोई फ़ोटो है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके पर्सनल मामलों से जुड़े हैं। प्लीज़, चीज़ों को इज्ज़त से रखें और जल्दबाज़ी में किसी नतीजे पर न पहुंचें। हम आपकी समझ और सपोर्ट की तारीफ़ करते हैं।”

