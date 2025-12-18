अनिरुद्धाचार्य महाराज फिर एक नए विवाद में, सुरक्षाकर्मी ने दुकानदार को आश्रम  में घसीटकर  पीटा

नारी डेस्क: प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के सुरक्षाकर्मी एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। वृंदावन स्थित उनके गौरी गोपाल आश्रम के पास दुकान चलाने वाले एक दुकानदार की दिनदहाड़े बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। दुकानदार विवेक कुमार अपनी दुकान चलाते हैं। उनके परिवार का आरोप है कि सुरक्षाकर्मी उन्हें जबरन दुकान से घसीटकर आश्रम के अंदर ले गए। विरोध करने पर उन्हें गंभीर रूप से पीटा गया, जिससे विवेक कुमार को चोटें आईं। अस्पताल और प्रशासन पर दबाव का आरोप घायल विवेक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन परिवार का दावा है कि अस्पताल प्रशासन अनिरुद्धाचार्य के दबाव में काम कर रहा है। उनका कहना है कि विवेक को उचित इलाज और दवाइयां नहीं दी गईं।

बेटी और पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

विवेक की बेटी ने बताया कि उनके पिता की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। वहीं पत्नी का आरोप है कि यह पूरी घटना दिनदहाड़े हुई, लेकिन डर के कारण कोई भी आगे आकर मदद नहीं कर पाया। परिवार का कहना है कि यह कोई छोटी झड़प नहीं, बल्कि सोची-समझी हिंसा थी।

अस्पताल और प्रशासन पर दबाव का आरोप

मारपीट के बाद घायल विवेक कुमार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां भी विवाद थमता नजर नहीं आया। पत्नी का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन पर दबाव बनाया गया, जिसके चलते न तो समय पर दवाइयां दी गईं और न ही सही इलाज हुआ। परिजनों का दावा है कि उन्हें बार-बार इधर-उधर घुमाया गया और गंभीर चोटों के बावजूद लापरवाही बरती गई।

परिवार की मांग – दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए

पीड़ित परिवार में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि पुलिस ने आरोपियों पर जानबूझकर हल्की धाराएं लगाई हैं, जिससे उन्हें आसानी से राहत मिल सके। परिवार की मांग है कि सभी आरोपी सुरक्षाकर्मियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो। पीड़ित को उचित इलाज और सुरक्षा दी जाए।

सोशल मीडिया पर गुस्सा, लोग मांग रहे जवाब

घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई यूजर्स ने सवाल उठाए हैं कि क्या आश्रम और प्रभावशाली लोगों के सुरक्षाकर्मी कानून से ऊपर हैं। लोगों का कहना है कि अगर आम दुकानदार के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल उठना लाज़मी है।

पुलिस जांच जारी, महाराज की ओर से चुप्पी

स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और कहा है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, अब तक अनिरुद्धाचार्य महाराज की ओर से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

यह मामला न सिर्फ एक दुकानदार के साथ हुई हिंसा का है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोगों की जवाबदेही कहां तक है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और पीड़ित परिवार को