जालंधर में School ही नहीं इस जगह को भी निशाना बनाने की आई Threat Mail

नारी डेस्क : पंजाब के जालंधर में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शहर के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह धमकी भरा मेल कथित तौर पर एक खालिस्तानी आतंकी संगठन की ओर से भेजा गया है। ईमेल में सिर्फ स्कूलों को ही नहीं, बल्कि रेलवे ट्रैक को भी निशाना बनाने की बात कही गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।

साइबर सेल कर रही है जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरे ईमेल की जांच साइबर सेल द्वारा की जा रही है और हर पहलू से मामले को खंगाला जा रहा है।

स्कूल-कॉलेजों में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि अब तक किसी भी स्कूल या कॉलेज परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। सभी शैक्षणिक संस्थानों की गहन तलाशी ली जा चुकी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने अभिभावकों और आम नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और पुलिस-प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों से सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा गया है।

