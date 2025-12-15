17 DECWEDNESDAY2025 6:37:30 PM
Nari

जालंधर में School ही नहीं इस जगह को भी निशाना बनाने की आई Threat Mail

  • Edited By Monika,
  • Updated: 15 Dec, 2025 03:49 PM
जालंधर में School ही नहीं इस जगह को भी निशाना बनाने की आई Threat Mail

नारी डेस्क : पंजाब के जालंधर में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शहर के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह धमकी भरा मेल कथित तौर पर एक खालिस्तानी आतंकी संगठन की ओर से भेजा गया है। ईमेल में सिर्फ स्कूलों को ही नहीं, बल्कि रेलवे ट्रैक को भी निशाना बनाने की बात कही गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है।

साइबर सेल कर रही है जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरे ईमेल की जांच साइबर सेल द्वारा की जा रही है और हर पहलू से मामले को खंगाला जा रहा है।

यें भी पढ़ें : घने कोहरे ने रोकी रफ्तार! दिल्ली में 100 उड़ानें रद्द और 300 ट्रेनें घंटों लेट, सांस लेना भी हुआ मुश्किल

स्कूल-कॉलेजों में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि अब तक किसी भी स्कूल या कॉलेज परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। सभी शैक्षणिक संस्थानों की गहन तलाशी ली जा चुकी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। जिला प्रशासन और पुलिस ने अभिभावकों और आम नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं और पुलिस-प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों से सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा गया है।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it