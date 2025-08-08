कार के खाई में गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, लिफ्ट लेकर बैठा शख्स भी मारा गया

नारी डेस्क: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक कार के 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार एक ही परिवार के पांच लोगों समेत छह व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना चंबा जिले के तीसा उपमंडल में चनवास के पास उस समय हुई जब एक सरकारी स्कूल का शिक्षक अपने परिवार के साथ बनीखेत से अपने घर लौट रहा था।



प्रारंभिक जांच के अनुसार, ऊपर से गिरी एक चट्टान कार से टकराई जिसके बाद गाड़ी खाई में गिर गई। जब कार खाई में गिरी, उस समय परिवार के लोग अपने घर से लगभग एक किलोमीटर दूर थे। चीख-पुकार सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचित कर बचाव कार्य शुरू किया।



पुलिस ने बताया कि हादसे में शिक्षक राजेश, उसकी पत्नी हंसो (36), उसके बेटा दीपक (15), बेटी आरती (17), रिश्तेदार हेमराज और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। इस व्यक्ति को परिवार ने अपनी कार में ‘लिफ्ट' दी थी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े नौ बजे हुई और शवों को निकालने में करीब छह घंटे लगे। उसने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।