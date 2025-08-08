19 AUGTUESDAY2025 12:06:12 PM
गांव वालों के कहने पर आरोपी ने 25 कुत्तों को मारी थी गोली, बकरियों को लेकर था सारा विवाद

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Aug, 2025 11:34 AM
गांव वालों के कहने पर आरोपी ने 25 कुत्तों को मारी थी गोली, बकरियों को लेकर था सारा विवाद

नारी डेस्क:  राजस्थान के झुंझुनू जिले से कल एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया था। यहां एक सनकी आदमी ने अपनी बंदूक से एक के बाद एक  25 से अधिक बेजुबान कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब यह मामले को लेकर नया अपडेट सामने आया है। यह सारा विवाद बकरियों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। 
 

वीडियो वायरल होने के बाद मचा बवाल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दो  व्यक्ति आवारा कुत्तों का पीछा करते और उन पर बंदूक से गोलियां चलाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद कुत्तों के शव गांव की सड़कों और खेतों में बिखरे हुए नजर आई। इस घटना ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस ने वीडियो के अधार पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। 

बकरियों का शिकार करते थे कुत्ते

इसी बीच बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण धरने पर बैठे और बकरियों की मौत का मुआवजे की मांग करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि कुत्तों ने उनकी बकरियों का शिकार किया है और आए दिन कुत्ते बकरियों को मार देते हैं, इसलिए गुस्से में गांव के लोगों ने मिलकर कुत्तों को मारा है। इन दो लोगों को इन कुत्तों को गोली मारने की सुपारी दी गई थी। 
 

पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश

गोली मारने वाले आरोपी की पहचान स्योचन्द बावरिया पुत्र सुरजाराम बावरिया निवासी डुमरा के रूप में हुई। इसके खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट व पशु क्रूरता अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है।  यह भयावह कृत्य 2 और 3 अगस्त को किया गया था, लेकिन बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद ही स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई की। 
 

