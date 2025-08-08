एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने राखी से पहले खोया अपना भाई, दिल्ली में पार्किंग को लेकर हुआ  मर्डर

नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के परिवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। गुरुवार देर रात एक चौंकाने वाली घटना में हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में पार्किंग को लेकर हुई तीखी बहस के बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। इस घटना ने हर किसी के मन में दहशत फैला दी है।



यह विवाद रात करीब 11 बजे निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के भोगल मार्केट लेन के पास हुआ। आसिफ ने कथित तौर पर अपने पड़ोसी से अपने गेट के सामने खड़ी एक स्कूटर हटाने को कहा था, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। स्थिति जल्द ही हिंसक हो गई जब आरोपी ने आसिफ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।

आसिफ को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि आरोपियों का आसिफ के साथ पहले भी झगड़ा हुआ था और आरोप लगाया कि इतनी छोटी सी बात पर हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाशी अभियान चला रही है।

