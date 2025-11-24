02 DECTUESDAY2025 8:49:56 PM
Nari

सर्दी में आपको भी होता है Depression? तो ये 5 काम जरूर करें

  • Edited By Monika,
  • Updated: 25 Nov, 2025 03:37 PM
सर्दी में आपको भी होता है Depression? तो ये 5 काम जरूर करें

नारी डेस्क : सर्दियों में अक्सर मन भारी लगता है। दिन छोटे लगते हैं, सूरज कम निकलता है और मूड डाउन महसूस होता है। कई बार महिलाएं इसे सिर्फ “थकान या मौसम का असर” समझकर अनदेखा कर देती हैं। लेकिन हकीकत में यह सर्दियों का डिप्रेशन (Seasonal Affective Disorder – SAD) और हार्मोनल बदलाव का मिलाजुला असर होता है। मेनोपॉज़ कोच तमन्ना सिंह ने महिलाओं के मेनोपॉज और हार्मोन असंतुलन से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी महिलाओं के साथ साझा की है चलिए इसके बारे में बताते हैं। 

मेनोपॉज़ और हार्मोनल बदलाव (Menopause and hormonal changes)

जब महिलाएं 40 के दशक में पहुंचती हैं, तो शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर बदलने लगता है। ये हार्मोन हमारे दिमाग़ में “हैप्पी केमिकल्स”  यानी सेरोटोनिन और डोपामिन को प्रभावित करते हैं। मूड स्विंग्स, थकान, नींद की कमी और कभी-कभी बिना वजह उदासी। सर्दियों की ठंडी हवा और कम रोशनी इस स्थिति को और बढ़ा देती हैं क्योंकि सूरज की रोशनी ही सेरोटोनिन को एक्टिव रखती है। यानी मेनोपॉज़ और सर्दियों का मेल कई बार “इमोशनल क्लाउड” बना देता है।

PunjabKesari

सर्दियों में मूड को बेहतर रखने के उपाय

प्राकृतिक रोशनी लें: सुबह की धूप में 15 मिनट बैठना सेरोटोनिन लेवल बढ़ाता है।

हॉट ऑयल मसाज और हल्का व्यायाम: हॉट ऑयल मसाज, हल्का योग या वॉक मूड सुधारने में मदद करता है।

यें भी पढ़ें : BP, Sugar और Cholesterol सबकी काल ये लाल चाय, सर्दी में जरूर पीएं

हर्बल ड्रिंक्स का सेवन: अश्वगंधा, अदरक या गुड़हल की चाय पीने से शरीर और मन को आराम मिलता है।

पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद: संतुलित आहार और नियमित नींद हार्मोन और मूड दोनों को रीसेट करते हैं।

“Me-Time” और मानसिक स्वास्थ्य: खुद के लिए समय निकालना, छोटे-छोटे शौक और रिलैक्सेशन तकनीक मूड को स्थिर करने में मदद करते हैं।

PunjabKesari

मेनोपॉज़ और विंटर, दोनों ही ट्रांज़िशन का समय हैं और अगर मन को गर्माहट मिले, तो शरीर खुद ही संतुलन पा लेता है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it