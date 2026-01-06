किस बीमारी से जूझ रहीं सोनिया गांधी, दिल्ली के अस्पताल में क्यों कराया गया भर्ती

नारी डेस्क: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें एहतियातन निगरानी में रखा गया है और फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर और ठीक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, सोनिया गांधी को मंगलवार, 6 जनवरी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर नजर रखे हुए है और यह भर्ती रूटीन चेकअप और सावधानी के तौर पर की गई है।

सोनिया गांधी को क्या स्वास्थ्य समस्या है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सोनिया गांधी को लंबे समय से पुरानी खांसी (क्रॉनिक कफ) की समस्या है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण उनकी यह परेशानी समय-समय पर बढ़ जाती है। इसी वजह से उन्हें चेस्ट फिजिशियन की निगरानी में रखा गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें सोमवार शाम अस्पताल में भर्ती किया गया था, ताकि समय रहते जांच और इलाज किया जा सके।पहले भी कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुकी हैं सोनिया गांधी। पिछले कुछ सालों में सोनिया गांधी को कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल जाना पड़ा है। कुछ महीने पहले उन्हें पेट से जुड़ी समस्या के चलते सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फरवरी में वह एक दिन तक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विशेषज्ञ की देखरेख में रहीं। इससे पहले 15 जून को पेट में इंफेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और करीब चार दिन बाद 19 जून को छुट्टी मिली थी। इन सभी मामलों में डॉक्टरों ने उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी थी।

रूटीन चेकअप के लिए भी जाती रही हैं अस्पताल

7 जून को सोनिया गांधी शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंची थीं। वहां उन्हें हल्की स्वास्थ्य समस्या के चलते रूटीन चेकअप के लिए लाया गया था। इस बारे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जानकारी दी थी। इसके अलावा, सितंबर 2022 में सोनिया गांधी एक लंबित मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका भी गई थीं। उस दौरान उनके साथ उनके बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे।

दिल्ली के प्रदूषण से बढ़ रही सांस की समस्याएं

इस समय दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी खराब श्रेणी में है। ऐसे हालात में जिन लोगों को पहले से खांसी, अस्थमा या एलर्जी की समस्या है, उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार, हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे बारीक कण सांस के जरिए सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इससे सांस की नलियों में सूजन आ सकती है और खांसी के मरीजों में समस्या ज्यादा गंभीर हो जाती है।

सोनिया गांधी को फिलहाल एहतियातन और नियमित जांच के लिए अस्पताल में रखा गया है। उनकी तबीयत स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। प्रदूषण के इस दौर में सांस से जुड़ी समस्याओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से ऐसी दिक्कतें रही हों।

