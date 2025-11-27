02 DECTUESDAY2025 8:48:23 PM
क्या आप भी पीते है शराब तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो जाएगी इस Vitamin की कमी

  • Updated: 27 Nov, 2025 03:01 PM
नारी डेस्क : शराब का सेवन शरीर पर कई तरह के शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म प्रभाव डालता है। यह केवल लिवर, दिमाग और दिल पर असर नहीं करती, बल्कि शरीर में मौजूद महत्वपूर्ण विटामिन्स को भी तेजी से कम करती है। डॉक्टरों के अनुसार, शराब का अधिक सेवन करने से सबसे पहले विटामिन B ग्रुप प्रभावित होता है, खासकर विटामिन B12 और विटामिन B1 (थियामिन)। आइए विस्तार से जानते हैं शराब किस विटामिन को नुकसान पहुंचाती है और इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है।

शराब पीने पर कौन-से विटामिन की कमी होती है?

विटामिन B12 

सीनियर फिजियोथैरापिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, ज्यादा शराब पीने से शरीर में सबसे पहले विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 मांसपेशियों, नसों और दिमाग के सही कामकाज के लिए बेहद जरूरी है।

विटामिन B12 की कमी के लक्षण

लगातार थकान और कमजोरी
मसल्स में दर्द, अकड़न और जकड़न
ब्रेन फॉग (ध्यान केंद्रित करने और याददाश्त में दिक्कत)
चक्कर आना और सांस फूलना।
त्वचा पीली पड़ना, जीभ में दर्द या मुंह में छाले

विटामिन B12 की कमी कैसे पूरी करें?

अंडे, दूध, दही, चिकन और मटन
हरी सब्जियां और फोर्टिफाइड अनाज खाएं।

विटामिन B1 (थियामिन) 

शराब मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है और पेट की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाती है, जिससे विटामिन B1 (Thiamin) का अवशोषण कम हो जाता है। थियामिन एनर्जी बनाने, दिल के स्वास्थ्य और दिमाग व नसों के लिए बेहद जरूरी है।

थियामिन की कमी के लक्षण

कब्ज, भूख में कमी और बार-बार चक्कर आना।
हाथ-पैरों में झनझनाहट और मांसपेशियों में कमजोरी होना।
आंखों से धुंधला दिखाई देना।
हार्ट रेट में बदलाव, सांस फूलना और उल्टी या लगातार मतली आना।

विटामिन B1 की कमी कैसे पूरी करें?

साबुत अनाज, दालें, मटर, अंडे और सूखे मेवे खाएं।
सूरजमुखी या कद्दू के बीज का सेवन करें।

शराब विटामिन को कैसे कम करती है?

लिवर पर असर: शराब लिवर की फंक्शनिंग को धीमा कर देती है, जिससे विटामिन्स का स्टोर और अवशोषण कम हो जाता है।
पाचन तंत्र को नुकसान: पेट और आंतों की लाइनिंग कमजोर होने से पोषक तत्व सही तरह से अवशोषित नहीं हो पाते।
मेटाबॉलिज्म गड़बड़: शरीर ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को सही से नहीं चला पाता।
भूख कम होना: शराब पीने वाले लोग अक्सर संतुलित आहार नहीं ले पाते, जिससे विटामिन की कमी बढ़ जाती है।

लगातार या अधिक शराब पीना शरीर में विटामिन B12 और विटामिन B1 की गंभीर कमी का कारण बनता है। ये दोनों विटामिन दिमाग, दिल, नसों और मांसपेशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी व्यक्ति में थकान, चक्कर, झनझनाहट, मांसपेशियों में जकड़न या ब्रेन फॉग जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए और शराब के सेवन को कम करना जरूरी है।

