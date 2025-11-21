जब हेलन से शादी करने से पहले सलमान खान के पिता ने अपने बच्चों से मांगी थी परमिशन

नारी डेस्क: मशहूर डांसर हेलेन आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। अपनी शानदार डांसिंग स्किल, ग्लैमर और स्टाइल के चलते उन्होंने कई दशकों तक लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। उन्होंने 1950 के दशक की शुरुआत में एक कोरस डांसर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, लेकिन उन्हें हावड़ा ब्रिज (1958) में सोलो डांसर के तौर पर सफलता मिली। 700 से ज़्यादा फ़िल्में करने के बाद भी, हेलेन आज भी अपनी बिल्ली आंखों और मुस्कान से दिलों की धड़कनें बढ़ा देती हैं।



1980 में हेलेन ने सलीम खान से की थी शादी

यह 1960 के दशक के बीच की बात है, जब मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने हेलेन को बॉलीवुड में कई प्रोजेक्ट दिलाने में मदद की थी, जिससे दोनों के बीच एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल रिश्ता बन गया। जल्द ही उनका प्रोफेशनल रिश्ता पर्सनल लेवल पर भी बढ़ने लगा और 70 के दशक के आखिर तक, सलीम खान इसे एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार थे। पहले से शादीशुदा सलीम खान हेलेन से शादी करना चाहते थे और उन्होंने 1980 में शादी कर ली। यह पता नहीं है कि सलीम खान की पहली पत्नी सुशीला चरक को उनके एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के बारे में पता था या नहीं, लेकिन हेलेन को पता था कि उनका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर भी, यह हेलेन या सलीम खान के पति-पत्नी बनने के सफर में कोई रुकावट नहीं बनी।



सलीम खान की बहुत इज्जत करती है हेलेन

एक थ्रोबैक इंटरव्यू में, हेलेन ने बताया था कि शुरुआत में उन्हें सलीम खान से शादी करने पर 'गिल्टी' महसूस हुआ था। पिंकविला की एक रिपोर्ट में हेलेन के हवाले से कहा गया था- “सलीम के शादीशुदा होने की बात ने मुझे परेशान किया और शुरुआत में मुझे गिल्टी महसूस हुआ। सलीम में कुछ ऐसा था जो उन्हें इंडस्ट्री के बाकी आदमियों से अलग करता था। मैं उनकी बहुत इज्जत करती थी क्योंकि उन्होंने मेरा शोषण किए बिना मेरी मदद करने की कोशिश की।”



अपनी दोनों मां से प्यार करते हैं सलमान खान

शादी के बाद सलीम खान और हेलेन के लिए चीज़ें आसान नहीं रहीं, लेकिन आखिरकार सलमान की मां ने अपने पति की दूसरी पत्नी को अपना लिया और उनकी दुश्मनी ज़्यादा दिन नहीं चली। इस बारे में बात करते हुए, सलीम खान ने बताया था- “उन सबको एहसास हो गया है कि हेलेन एक बहुत अच्छी इंसान हैं, बच्चों को एहसास हो गया है कि वह उनकी मां जितनी ही अच्छी हैं, उन्हें लगता है डैडी उन्हें पसंद करते हैं, हमारी मां उन्हें पसंद करती हैं, हम भी उन्हें पसंद करते हैं, वह परिवार हैं। अब सलमान हेलेन पर अपनी मां की तरह ही जान छिड़कते हैं। सलमान मदर्स डे पर, या जब भी वह सलमा के लिए कुछ खरीदते हैं, तो हेलेन के लिए भी खरीदना नहीं भूलते।



सलीम खान ने दूसरी शादी से पहले बच्चों से मांगी थी इजाजत

जब एक बार सलीम खान से इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें हेलेन से प्यार कैसे हुआ। उन्होंने जवाब दिया- "प्यार तो आपने अगर किया होगा तो पता लगेगा।" सलीम खान ने याद करते हुए कहा, "मैंने सभी बच्चों को बैठाया और उनसे इस बारे में बात की। मैंने उनसे कहा, तुम अभी यह नहीं समझोगे, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो समझ जाओगे। मुझे हेलेन आंटी से प्यार है, और मुझे पता है कि तुम उनसे उतना प्यार नहीं कर सकते जितना अपनी मां से करते हो, लेकिन मैं उनके लिए भी वैसी ही इज्ज़त चाहता हूं।"



सलमान खान की मां ने कभी नहीं की सौतन की बुराई

इस बीच, अरबाज़ खान ने यह भी बताया कि कैसे उनकी मां सलमा खान ने कभी भी सलीम खान और हेलेन के खिलाफ़ कुछ भी सोचने या कहने के लिए हमें प्रभावित नहीं किया। अरबाज़ खान ने कहा- "उनकी अपनी परेशानियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी हमें यह सोचने के लिए प्रभावित नहीं किया कि तुम्हारे पापा ऐसे हैं या वह यह कर रहे हैं कभी नहीं हम अब भी उन्हें आंटी कहते हैं क्योंकि उस समय वह हेलेन आंटी थीं। हालांकि हम उन्हें मां की तरह मानते हैं, लेकिन हम उन्हें हेलेन आंटी कहते हैं। वह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। हमसे ज़्यादा, मेरी मां यह पक्का करती हैं कि वह हर चीज़ का हिस्सा हों।"