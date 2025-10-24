क्या Laser Hair Removal से हमेशा के लिए चले जाते हैं बाल, जान लीजिए काम की बात

लेज़र हेयर रिमूवल (Laser Hair Removal) आजकल बहुत लोकप्रिय ब्यूटी ट्रीटमेंट है, क्योंकि यह बालों को स्थायी रूप से कम करने का एक असरदार तरीका माना जाता है। लेकिन इसे करवाने से पहले इसके फायदे और नुकसान दोनों जानना ज़रूरी है । यह भी जानना जरूरी है कि इसे करवाने की सही उम्र क्या है।



लेजर हेयर रिमूवल क्या है?

लेजर हेयर रिमूवल एक सौंदर्य और त्वचा संबंधी प्रक्रिया है जिसमें लेजर (लाइट बीम) का उपयोग करके बालों की जड़ (फॉलिकल) को नष्ट या कमजोर किया जाता है। लेजर बालों में मौजूद मेलानिन (रंगद्रव्य) को पहचानता है और उसे गर्म करके बालों की वृद्धि रोकता है। यह पूरी तरह से दर्द रहित या हल्का दर्द वाला हो सकता है, अक्सर कूलिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है।



लेज़र हेयर रिमूवल के फायदे

स्थायी बालों से छुटकारा: कुछ सिटिंग्स के बाद बालों की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है या लगभग खत्म हो जाती है।

स्किन स्मूथ और क्लीन दिखती है: शेविंग या वैक्सिंग से होने वाली जलन, रैशेज़ और इनग्रोन हेयर्स से राहत मिलती है।

लंबे समय तक असर: एक बार पूरा कोर्स कराने के बाद सालों तक बालों की समस्या नहीं रहती।

किसी भी हिस्से पर किया जा सकता है: जैसे चेहरा, अंडरआर्म्स, लेग्स, बिकिनी लाइन, बैक आदि।

समय और पैसा दोनों की बचत: बार-बार वैक्सिंग या पार्लर विजिट की जरूरत नहीं पड़ती।



क्या इससे बाल कभी नहीं आते?

लेजर से बाल काफी हद तक कम और पतले हो जाते हैं, लेकिन यह 100% हमेशा के लिए बाल हटाने की गारंटी नहीं देता। कई बार बाल धीरे-धीरे या हल्के और पतले होकर वापस आ सकते हैं। इसके असर की अवधि बालों के रंग, मोटाई, और त्वचा के प्रकार पर निर्भर करती है।



किस उम्र की महिलाओं के लिए सुरक्षित है?

आमतौर पर 18 साल से ऊपर की महिलाएं लेजर हेयर रिमूवल कर सकती हैं।बहुत कम उम्र की लड़कियों या गर्भवती महिलाएं इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।4 गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाएं।त्वचा में कोई गंभीर संक्रमण, घाव या सौर एलर्जी वाली महिलाएं।कुछ दवाइयों पर चल रही महिलाएं (जैसे सेंसिटिविटी बढ़ाने वाली दवाइयां)।बहुत उज्ज्वल या बहुत डार्क त्वचा वाली महिलाओं में कभी-कभी असर कम हो सकता है, इसलिए विशेष लेजर या टेस्ट पैच जरूरी है।



लेज़र हेयर रिमूवल के नुकसान

-इसमें कई सिटिंग्स की जरूरत होती है, आमतौर पर 6–8 सिटिंग्स लगती हैं (हर 4–6 हफ्ते में एक बार)।

-बॉडी पार्ट के अनुसार कॉस्ट ₹2,000 से ₹15,000 प्रति सिटिंग तक हो सकती है।

इसमं थोड़ी तकलीफ़ या जलन हो सकती है। सत्र के बाद स्किन पर हल्की जलन, लालिमा या सूजन आ सकती है।

हर स्किन टाइप पर समान असर नहीं, बहुत हल्के बाल या बहुत डार्क स्किन वालों पर असर थोड़ा कम हो सकता है।

कभी-कभी स्किन रिएक्शन या पिग्मेंटेशन, गलत तरीके से किए जाने पर स्किन डार्क या लाइट हो सकती है (rare cases में)।



जरूरी टिप्स

ट्रीटमेंट क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्टिफाइड क्लिनिक से ही करवाएं। सिटिंग से पहले सनबर्न, वैक्सिंग या थ्रेडिंग न करवाएं। ट्रीटमेंट के बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं और धूप से बचें।

