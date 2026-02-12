एक युग का अंत! दूरदर्शन की जानी-मानी एंकर सरला माहेश्वरी ने  71 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया

नारी डेस्क: दूरदर्शन की जानी-मानी एंकर सरला माहेश्वरी का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। दूरदर्शन नेशनल ने सोशल मीडिया पर पूर्व न्यूज़ प्रेज़ेंटर को दिल से श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें उनकी "मृदु आवाज़, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण डिलीवरी" के लिए याद किया। लगभग तीन दशकों के करियर में, माहेश्वरी भारतीय घरों में एक जाना-पहचाना और भरोसेमंद चेहरा बन गईं, खासकर ब्लैक-एंड-व्हाइट और शुरुआती रंगीन टेलीविज़न के जमाने में। वह अपने शांत, फ़ॉर्मल और शांत अंदाज़ में प्रेज़ेंटेशन के लिए बहुत जानी जाती थीं।



दूरदर्शन ने X पर पोस्ट में लिखा- "दूरदर्शन परिवार की ओर से, हम श्रीमती सरला माहेश्वरी को दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। वह एक सम्मानित और पूजनीय दूरदर्शन न्यूज़रीडर थीं, जिन्होंने अपनी कोमल आवाज़, सटीक उच्चारण और गरिमापूर्ण डिलीवरी से भारतीय न्यूज़ की दुनिया में एक खास जगह बनाई। उनकी सादगी, संयम और व्यक्तित्व ने उनके दर्शकों में गहरा भरोसा जगाया।"

महिला कांग्रेस ने माहेश्वरी की मौत को "टेलीविज़न जर्नलिज़्म के एक सुनहरे दौर का अंत" बताया। संगठन ने कहा- "उनकी क्रेडिबिलिटी और शालीनता आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी।" माहेश्वरी ने 1976 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD करते हुए दूरदर्शन में एक न्यूज़ अनाउंसर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। बाद में वह भारतीय टेलीविज़न पर लाइव न्यूज़ पढ़ने वाली शुरुआती एंकर में से एक बन गईं, उस समय दूरदर्शन देश का मुख्य न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म था। उन्होंने 1984 तक दूरदर्शन के साथ काम किया, फिर यूनाइटेड किंगडम चली गईं, जहां उन्होंने 1986 तक BBC के साथ न्यूज़रीडर के तौर पर काम किया। भारत लौटने के बाद, वह 1988 में फिर से दूरदर्शन से जुड़ गईं और कई और सालों तक ब्रॉडकास्टर के साथ काम करती रहीं।

