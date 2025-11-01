01 NOVSATURDAY2025 5:38:08 PM
90वें बर्थडे से पहले एक्टर धर्मेंद्र पर आया संकट, 5 दिन से अस्पताल में है एडमिट

  01 Nov, 2025
नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार धर्मेंद्र फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं।  सूत्रों के अनुसार, अभिनेता पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में हैं और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के शीर्ष डॉक्टरों द्वारा उन्हें कड़ी चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। उनकी बीमारी का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है, सूत्रों के अनुसार, वह नियमित जांच के लिए अस्पताल गए थे और तब से अतिरिक्त जांच के लिए वहीं रह रहे हैं। 

एक्टर की छुट्टी की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं उनकी टीम ने एक चैलन को बताया कि एक्टर बिल्कुल ठीक हैं और घबराने वाली बात नहीं है। टीम ने यह भी कहा कि बढ़ती उम्र के कारण धर्मेंद्र के समय-समय पर चेकअप करवाने पड़ते हैं। सुपरस्टार जल्द ही दिसंबर में अपना 90वां जन्मदिन मनाएंगे।  वह 8 दिसंबर को 90 साल के हो जाएंगे। इसी साल अप्रैल में धर्मेंद्र की मोतियाबिंद की सर्जरी हुई थी। पेशेवर मोर्चे पर, धर्मेंद्र आखिरी बार 2024 में फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में नजर आए थे। इस फिल्म में अभिनेता शाहिद कपूर और कृति सनोन थे। 

अभिनेता अगली बार निर्देशक श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित फिल्म 'इक्कीस' में अभिनय करने के लिए तैयार हैं। फिल्म में अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया हैं। यह फिल्म सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित एक युद्ध ड्रामा है। फिल्म में जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं और यह दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है। बुधवार को इक्कीस का ट्रेलर जारी किया गया। बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओलअपने पिता को बुढ़ापे में काम करते देख बेहद रोमांचित दिखे, ने भी इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था।
 

