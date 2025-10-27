TV के सबसे फेमस कपल जय और माही की टूटी जोड़ी, शादी के 15 साल बाद ले रहे हैं तलाक !

नारी डेस्क: भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक, जय भानुशाली और माही विज अपने 15 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर रहे हैं। उनकी शादी हमेशा से ही फैन्स के लिए किसी परीकथा जैसी रही है, लेकिन अब उनके तलाक की खबर ने सबको चौंका दिया है। अफवाहों की मानें तो जय और माही लंबे समय से अलग रह रहे थे और अब उनका तलाक फाइनल हो गया है।



खबर है कि उन्होंने जुलाई-अगस्त 2025 के लिए तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और बच्चों की कस्टडी भी तय हो गई है। दोनों के एक करीबी सूत्र ने खुलासा किया है कि दोनों ने अपने रिश्ते को संभालने के लिए काफी कोशिशें कीं, लेकिन आखिरकार उन्हें हार माननी पड़ी। जय (40) और माही (43) 2010 में शादी के बंधन में बंधे थे।



बताया जा रहा है कि कपल ने काफी लंबे समय तक साथ में अपनी ज़िंदगी का आनंद लिया, लेकिन धीरे-धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके रिश्ते में पहली दरार तब आई जब माही को जय की वफ़ादारी पर शक होने लगा। इसके साथ ही, इस जोड़े ने धीरे-धीरे अपनी साथ की तस्वीरें और व्लॉग शेयर करना बंद कर दिया। माही और जय को आखिरी बार अगस्त 2025 में अपनी बेटी तारा के जन्मदिन के मौके पर साथ देखा गया था, लेकिन तब भी उनके बीच दूरियां साफ़ दिखाई दे रही थीं।



जय को हाल ही में अपनी बेटियों के साथ छुट्टियां मनाते देखा गया था, जबकि माही अपने बच्चों के साथ किसी नए घर में शिफ्ट हो गई हैं। जुलाई 2025 में जब उनके अलग होने की अफवाहें उड़ीं, तो माही ने जवाब दिया, "मैं आपको क्यों बताऊँ? क्या आप मेरे अंकल हैं?" जिससे यह अफवाह और तेज़ हो गई। हालांकि दोनों ने अभी तक अपने तलाक की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह खबर उनके प्रशंसकों के लिए बेहद दुखद है। जय ने एक बार इंडियाज बेस्ट डांसर 3 शो में खुलासा किया था कि उन्हें तीन महीने के भीतर माही से प्यार हो गया था और उन्होंने 2009 के आखिरी दिन उन्हें प्रपोज किया था।

