पेरेंट्स के लिए बड़ा अलर्ट: चिप्स के पैकेट में आया खिलौना बना काल, 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 20 Nov, 2025 10:46 AM
 नारी डेस्क: ओड़िशा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर माता-पिता को गहरी चिंता में डाल दिया है। चिप्स के पैकेट में दिए जाने वाले छोटे-छोटे खिलौनों को हम अक्सर मज़ेदार सरप्राइज मान लेते हैं, लेकिन यही सरप्राइज कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकता है। ऐसा ही एक हादसा तब हुआ जब एक 4 साल के मासूम बच्चे की जान चिप्स के पैकेट में आए प्लास्टिक खिलौने के गले में फंस जाने से चली गई। यह घटना न सिर्फ दर्दनाक है, बल्कि पेरेंट्स के लिए बड़ा अलर्ट भी है कि बच्चों के आसपास छोटी वस्तुओं को लेकर थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है।

प्लास्टिक का टॉय बना मौत का कारण

हर दिन की तरह उस दिन भी बिगिल के पिता उसके लिए चिप्स का पैकेट लेकर आए थे। पैकेट में बच्चों को आकर्षित करने के लिए एक छोटा प्लास्टिक का टॉय गन रखा गया था। बिगिल उस खिलौने से खेलने लगा, लेकिन खेलते-खेलते उसने गलती से वह खिलौना अपने मुंह में डाल लिया और वह सीधा गले में फंस गया। जैसे ही खिलौना फंसा, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। माता-पिता ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन खिलौना गले में बहुत अंदर फंसा होने की वजह से वे उसे निकाल नहीं सके।

अस्पताल ले जाने तक हुआ देर

परिवार उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागा, जो करीब 30 किलोमीटर दूर था। लेकिन हेल्थ सेंटर पहुंचते-पहुंचते बच्चा बेहोश हो चुका था। डॉक्टरों ने जांच कर बताया कि प्लास्टिक खिलौने ने बच्चे की एयरवे पूरी तरह ब्लॉक कर दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। लोग अब ऐसे छोटे प्लास्टिक खिलौनों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, जो चिप्स के पैकेट या कैंडी के साथ दिए जाते हैं और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित होते हैं।

Parents Alert: ऐसे छोटे खिलौने बच्चों के लिए जानलेवा क्यों हैं?

पैकेट में मिलने वाले छोटे प्लास्टिक टॉय बच्चों के लिए चोकिंग (गला घुटना) का बड़ा कारण बनते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे वस्तुओं को खेल-खेल में मुंह में डाल लेते हैं। प्लास्टिक और छोटे आकार की वस्तुएं आसानी से गले में फंस जाती हैं और सांस की नली बंद कर देती हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ कुछ ही मिनटों में बच्चा ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो सकता है और मौत हो सकती है।

माता-पिता क्या करें? ऐसी घटनाओं से कैसे बचें?

चिप्स, कैंडी या टॉफी के साथ मिलने वाले छोटे खिलौने बच्चों को न दें। 5 साल से कम उम्र के बच्चे को छोटे पार्ट्स या मिनी टॉयज बिल्कुल न दें। खिलौनों पर लिखा “Not for children below 3 years” हमेशा चेक करें। बच्चों को बताते रहें कि किसी चीज़ को मुंह में डालना कितना खतरनाक हो सकता है। खेलते समय छोटे बच्चों पर हमेशा नज़र रखें।

अगर गले में कुछ फंस जाए तो तुरंत क्या करें? (फर्स्ट एड): ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि यह कदम तुरंत उठाएं

बच्चा खांस पा रहा हो तो खांसने दें: यह सबसे प्रभावी तरीका है जिससे वस्तु बाहर आ सकती है।

बच्चा सांस न ले पा रहा हो तो “Back Blows” दें: बच्चे को घुटनों पर उल्टा (चेहरा नीचे) लिटाएं। उसकी पीठ पर कंधों के बीच 5 तेज़ थपथपाएं।

यदि वस्तु नहीं निकले तो “Chest Thrusts” करें : (3 साल तक के बच्चों में) बच्चे को पीठ के बल लिटाएं। छाती के बीच हल्के दबाव से 5 बार प्रेस करें।

 तुरंत अस्पताल जाएं

भले ही वस्तु बाहर निकल जाए, फिर भी डॉक्टर को दिखाएं। अगर बच्चा बेहोश हो जाए तो समय न गंवाएं तुरंत CPR और मेडिकल हेल्प लें। बिगिल की मौत सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही का बड़ा परिणाम है। यह घटना हर माता-पिता के लिए चेतावनी है कि बच्चों को दिए जाने वाले खिलौनों और खाने की चीज़ों को लेकर extra सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।

छोटे खिलौने, बीड्स, सिक्के, या चिप्स पैकेट में आने वाले टॉयज बच्चों के लिए जितने आकर्षक दिखते हैं, उतने ही जानलेवा भी हो सकते हैं।  

