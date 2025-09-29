29 SEPMONDAY2025 7:13:53 PM
Nari

लव मैरिज को बनाना है खुशहाल, तो  Premanand Maharaj जी की इन बातों पर जरूर करें गौर

नारी डेस्क: लव मैरिज अक्सर दो दिलों के जुड़ने की खूबसूरत शुरुआत होती है, लेकिन शादी के बाद रिश्ते को निभाना उतना ही ज़रूरी है। आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंदजी की कुछ सरल लेकिन गहरी बातें अगर जीवन में उतारी जाएं, तो रिश्ता और मज़बूत हो सकता है। महाराज जी का मानना है कि “प्यार में अगर त्याग और विश्वास जुड़ जाए, तो रिश्ता कभी टूटता नहीं।” अगर आपकी भी लव मैरिज है तो एक बार इन बातों पर गौर जरूर करें। 


एक-दूसरे को बदलने की कोशिश न करें

मानंदजी कहते हैं – “सच्चा प्रेम वही है जिसमें स्वीकार हो, सुधार नहीं।”    अपने पार्टनर की कमियों को सुधारने से ज्यादा, उन्हें जैसे हैं वैसे अपनाना रिश्ते को गहराई देता है।   अक्सर रिश्ते छोटे-छोटे अहंकार की वजह से टूट जाते हैं। अगर गलती हो तो ‘सॉरी’ कहने में हिचकिचाएं नहीं।


संवाद बनाए रखें

हर छोटी-बड़ी बात को दिल में दबाकर रखने से दूरी बढ़ती है। रोज़मर्रा की बातों से लेकर मन की भावनाओं तक को खुलकर साझा करें। महाराज जी का मानना है कि शादी सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सम्मान पर भी टिकती है। प्रेमानंदजी मानते हैं – “जहां सम्मान है, वहां संबंध अमर है।” उनका कहना है कि  पार्टनर की राय, सपनों और विचारों का आदर करना ज़रूरी है।


आध्यात्मिक जुड़ाव बनाए रखें

प्रेमानंद जी कहते हैं  कि पति- पत्नी का साथ में प्रार्थना करना, ध्यान लगाना या सकारात्मक पुस्तकों का अध्ययन करना दांपत्य जीवन में गहराई लाता है। हर रिश्ते को ताजगी चाहिए। छोटी-छोटी उपलब्धियों या खास दिनों को साथ मनाना रिश्ते को मजबूत करता है।
 

