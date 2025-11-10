अचानक से नहीं होती थायराइड की प्रॉब्लम, रोज की यह छोटी-छोटी गलतियां इंसान को बनाती है बीमार

नारी डेस्क हार्मोन हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, हमारी थायरॉयड ग्रंथि (Thyroid Gland) बहुत संवेदनशील होती है, और हमारी रोज़मर्रा की कुछ आदतें या चीज़ें धीरे-धीरे उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकती हैं। थायरॉयड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज़्म, ऊर्जा, वजन, मूड और हार्मोनल संतुलन को नियंत्रित करता है। आइए जानते हैं वो 10 आम ट्रिगर्स (कारक) जो आपकी थायरॉयड हेल्थ को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं ।



सोया उत्पाद (Soy Products)

सोया में पाए जाने वाले फाइटोएस्ट्रोजेन (Phytoestrogens) थायरॉयड हार्मोन के उत्पादन को बाधित कर सकते हैं, खासकर अगर आपको पहले से हीहाइपोथायरॉयडिज़्म है।



कीटनाशक (Pesticides)

सब्जियों और फलों पर मौजूद कीटनाशक शरीर में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं। ये *एंडोक्राइन डिसरप्टर की तरह काम करते हैं और थायरॉयड ग्रंथि पर सीधा असर डालते हैं।



आयोडीन की कमी या अधिकता

थायरॉयड हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन जरूरी है। लेकिन हुत ज्यादा या बहुत कम आयोडीन दोनों ही स्थिति में थायरॉयड की समस्या बढ़ सकती है।



कैफीन और अल्कोहल

ज्यादा मात्रा में कॉफी या शराब का सेवन थायरॉयड दवाओं के असर को कम कर सकता है और हार्मोन संतुलन बिगाड़ सकता है।

ग्लूटेन (Gluten)

कुछ लोगों में ग्लूटेनऑटोइम्यून थायरॉयड डिज़ीज़ (Hashimoto’s thyroiditis) को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए ग्लूटेन-फ्री डाइट अपनाना फायदेमंद हो सकता है।

प्लास्टिक और रसायन (BPA, Phthalates)

प्लास्टिक की बोतलें, फूड कंटेनर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मौजूद BPA और फ्थेलेट्स हार्मोन मिमिक की तरह काम करते हैं और थायरॉयड फंक्शन को धीमा कर देते हैं।

नींद की कमी

कम नींद या अनियमित नींद पैटर्न से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है, जो थायरॉयड हार्मोन के उत्पादन को दबा सकता है।

जंक फूड और ट्रांस फैट्स

प्रोसेस्ड और तले हुए खाद्य पदार्थों में मौजूद ट्रांस फैट्स और एडिटिव्सथायरॉयड की सूजन (inflammation) बढ़ा सकते हैं।



तनाव (Stress)

लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाकर थायरॉयड की सक्रियता को घटा देता है।

कुछ दवाइयां (Medications)

ब्लड प्रेशर, हार्ट या डिप्रेशन की कुछ दवाइयां थायरॉयड हार्मोन के स्तर को प्रभावित कर सकती हैं।



अगर आप अपनी थायरॉयड हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, तनाव, और रसायनों से दूरी रखें, और संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित एक्सरसाइज को जीवन का हिस्सा बनाएं।

