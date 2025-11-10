10 NOVMONDAY2025 9:01:21 PM
बेहद दुखद खबर: 44 साल की उम्र में फेमस एक्टर का निधन, लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे, नहीं थे इलाज के पैसे

  10 Nov, 2025
नारी डेस्क:  तमिल फिल्म अभिनेता अभिनय, जिन्होंने अभिनेता धनुष के साथ उनकी पहली फिल्म 'थुल्लुवधो इल्लमाई' में अभिनय किया था, का सोमवार सुबह शहर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह केवल 44 वर्ष के थे। अभिनय, जो काफी समय से लिवर की समस्या से जूझ रहे थे, अकेले रह रहे थे और आर्थिक तंगी के कारण अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद काम करते रहे थे।


 कुछ समय पहले अभिनय किंगर ने एक वीडियो संदेश में बताया था कि उनकी हालत गंभीर है। उन्होंने कहा था- 'मुझे नहीं पता कि मैं ज्यादा समय तक जीवित रह पाऊंगा या नहीं। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास केवल डेढ़ साल का समय है।' वह लीवर की गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जिससे उनका वजन काफी ज्यादा कम हो गया था और उनका शरीर सूख गया था। अभिनेता धनुष और केपीवाई बाला ने दिवंगत अभिनेता के इलाज के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी थी। 


अभिनय अपनी पहली फिल्म 'थुल्लुवधो इल्लमाई' से सुर्खियों में आए थे, जिसे धनुष के भाई सेल्वाराघवन ने लिखा था और उनके पिता कस्तूरी राजा ने निर्देशित किया था। उन्होंने इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था, जिसकी कहानी छह हाई स्कूल के छात्रों के इर्द-गिर्द घूमती है। यह फिल्म, जो बाद में व्यावसायिक रूप से बेहद सफल रही, ने धनुष और अभिनय दोनों को सुर्खियों में ला दिया।


अभिनय ने 2014 तक तमिल और मलयालम की कई फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। अभिनेता एक डबिंग कलाकार के रूप में भी काम कर रहे थे। उन्होंने इस साल निर्देशक अभिषेक लेस्ली की तमिल फिल्म 'गेम ऑफ लोन्स' से फिर से वापसी की। दरअसल, अभिनेता इस साल अक्टूबर में फिल्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए थे। इस फिल्म में अभिनय के साथ निवास आदिथन, एस्टर नोरोन्हा और अथविक जालंधर भी थे। सूत्रों ने बताया कि सोमवार सुबह करीब 4 बजे दिवंगत हुए अभिनेता का पार्थिव शरीर कोडम्बक्कम स्थित उनके निवास स्थान पर जनता के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।
 

