लड़की के माता-पिता इस सरकारी स्कीम का जरूर उठाएं फायदा, लखपति बन जाएगी बेटी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Nov, 2025 05:34 PM
नारी डेस्क: पोस्ट ऑफिस की बेटी बचत योजना जिसे सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY) कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के भविष्य के लिए सुरक्षित आर्थिक फंड तैयार करना है। यह योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित है और इसमें उच्च ब्याज दर तथा टैक्स में छूट दोनों के लाभ मिलते हैं। यह लड़कियों की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक रूप से मजबूत आधार तैयार करती है। इस योजना के मुख्य फायदे इस प्रकार हैं। 


भविष्य के खर्चों के लिए बचत

यह योजना लड़कियों की उच्च शिक्षा और शादी के खर्च के लिए एक बड़ी रकम (कॉर्पस) जमा करने में मदद करती है। यह एक सरकारी योजना है, इसलिए इसमें पूरी सुरक्षा और गारंटी होती है - पैसा डूबने का कोई जोखिम नहीं।निवेश की शुरुआत सिर्फ 250 रुपये से होती है और इस योजना पर 8.2% ब्याज के साथ टैक्स छूट भी मिलती है।  इसमें मिलने वाला ब्याज दर अन्य सामान्य बचत योजनाओं से ज्यादा होता है, जिससे राशि तेजी से बढ़ती है।  

 

टैक्स में छूट

इस योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। इस योजना में आपको 15 साल तक पैसे जमा करने होंगे और 21 साल बाद आपका खाता मैच्योर हो जाएगा।  यह खाता केवल लड़की के नाम पर खोला जाता है (जन्म से 10 साल की उम्र तक)। इससे माता-पिता को बेटी के भविष्य के लिए बचत की आदत बनती है। सुकन्या समृद्धि योजना एक सुरक्षित, लाभदायक और टैक्स-फ्री निवेश योजना है।  


 निवेदन करने की प्रक्रिया


-सुकन्या समृद्धि खाता फॉर्म भरें, यह फॉर्म आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलेगा।

ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करें जैसे-बेटी का जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate), माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (Aadhaar / PAN / Voter ID), पते का प्रमाण (Address Proof), बेटी की पासपोर्ट साइज फोटो

-न्यूनतम ₹250 से लेकर अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वर्ष तक जमा कर सकते हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको पासबुक देगा जिसमें खाते की सारी जानकारी होगी।

फिलहाल खाता खुलवाने की प्रक्रिया ऑफलाइन ही है (यानी बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर)। लेकिन कुछ बैंक जैसे SBI, ICICI, और Axis Bank में आप फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट लेकर भरें और नजदीकी शाखा में जमा करें।
 

