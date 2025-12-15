19 साल में Akshaye Khanna को हुई थी ऐसी बीमारी कि पूरी तरह टूट गए थे Actor

नारी डेस्कः इस समय अक्षय खन्ना खूब सुर्खियों में है, लोगों को धुरंधर स्टार का विलेन अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। एक बार फिर उनका नाम बुलंदियों पर है लेकिन एक समय ऐसा था जब अक्षय खन्ना इतने डिप्रैशन में चले गए थे कि उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ में सब खत्म हो गया है। छोटी सी टीनएज उम्र में वह एक बीमारी की चपेट में आ गए थे और इस बीमारी का नाम था एलोपेसिया (Alopecia) जिसमें अचानक ही व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं और अक्षय को यह समस्या लगभग 19 साल की उम्र में शुरू हो गई थी। इस प्रॉब्लम ने एक्ट्रेस का आत्म विश्वास पूरी तरह तोड़ दिय़ा था। उन्हें काफी ठेस पहुंची और मानसिक परेशानी भी हुई क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत मायने रखता है।

एक्टर मे अपने एक इंटरव्यू में टीनएज और पर्सनल लाइफ के बारे में बात की थी। लाइमलाइट से कोसों दूर रहने वाले एक्टर अक्षय खन्ना ने टीनएज में काफी दुख भरे पल भी झेले हैं। जहां उन्होंने विनोद खन्ना के घर छोड़ने पर अपने बचपन के बुरे दौर को देखा वहीं टीनएज में उनकी जिंदगी में एक बीमारी का दर्द भी झेला। जब वह केवल 19 साल के थे जब उन्हें बाल झड़ने की समस्या शुरू हो गई थी।

एक्टर ने कहा था कि इस समस्या ने उनकी एडल्ट लाइफ को ऐसा धक्का दिया कि इससे उनके आत्मविश्वास को काफी चोट पहुंची थीं। उन्होंने कहा था, 'यह बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी पियानोवादक की उंगलियां चली गई हों। उन दिनों लगभग ऐसा ही महसूस होता था। मेरा मतलब है कि जब तक आप इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेते, यह आपको परेशान करता रहता है क्योंकि एक एक्टर के लिए आपका रूप-रंग बहुत मायने रखता है।'

वह उस समय एक जवां एक्टर के तौर पर फिल्मों में आने की तैयारी में थे उन्हें उस समय लोगों की राय और सवालों का डर था। इस समस्या की वजह से उन पर काफी गहरा असर हुआ। उन्होंने कहा, 'खासकर चेहरे पर। मतलब, शरीर के इस हिस्से को तो आप छिपा सकते हैं या जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन 19-20 साल की उम्र में यह बेहद दुखद होता है। यह दिल दहला देने वाला होता है और मानसिक रूप से तोड़ सकता है।' खैर, अक्षय खन्ना ने इसे स्वीकार भी किया और करियर की बुलंदियां भी हासिल की आपको अक्षय खन्ना बतौर एक्टर कैसे लगते है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।