कैंसर के चौथे स्टेज में है बॉलीवुड एक्ट्रेस, बोली- "इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता"

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Aug, 2025 12:09 PM
नारी डेस्क: अभिनेत्री तनिष्ठा चटर्जी ने रविवार को खुलासा किया कि उन्हें 8 महीने पहले स्टेज-4 ओलिगोमेटास्टैटिक कैंसर का पता चला था। उन्होंने  इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर कर फैंस को अपना हेल्थ अपडेट दिया। तनिष्ठा ने भावुक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि अभी वह किस हालत में है और उन्हें अपने से ज्यादा अपनी बेटी की चिंता है। 

 पहली तस्वीर में तनिष्ठा सिर मुंडवाए, सोफे पर बैठी और आत्मविश्वास से मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। अगली तस्वीर में, वह दिव्या दत्ता, लारा दत्ता, शबाना आज़मी, विद्या बालन और अन्य इंडस्ट्री के दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताती नज़र आईं। उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बात करते हुए कैप्शन में लिखा, "पिछले 8 महीने बेहद मुश्किल रहे हैं, हल्के शब्दों में कहें तो। मानो कैंसर से अपने पिता को खोना ही काफी नहीं था। 8 महीने पहले मुझे स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर का पता चला।" 

हालांकि, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह पोस्ट "दर्द के बारे में नहीं है। यह प्यार और ताकत के बारे में है।" उन्होंने आगे कहा- "इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एक 70 साल की मां और 9 साल की बेटी... दोनों पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हैं। लेकिन सबसे मुश्किल पलों में, मुझे एक असाधारण प्यार मिला, ऐसा प्यार जो सामने आता है, जगह देता है और आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता।" इस स्टार ने आगे बताया कि उन्हें ऐसे अद्भुत दोस्त मिले जिन्होंने मुश्किल समय में उनका साथ दिया। उन्होंने लिखा- "मुझे यह अपने अद्भुत दोस्तों और परिवार में मिला, जिनके अटूट समर्थन ने मेरे चेहरे पर, सबसे मुश्किल दिनों में भी, सच्ची मुस्कान ला दी। एआई और रोबोट्स की ओर दौड़ती दुनिया में, असली, भावुक इंसानों की असीम करुणा ही मुझे बचा रही है। उनकी सहानुभूति, उनके संदेश, उनकी उपस्थिति - उनकी मानवता - ही जीवन को वापस ला रही है।" 

तनिष्ठा ने अंत में कहा-"महिला मित्रता, उस बहनचारे को सलाम जिसने मेरे लिए प्रचंड प्रेम, गहरी सहानुभूति और अदम्य शक्ति के साथ काम किया। आप जानते हैं कि आप कौन हैं - और मैं आपकी असीम आभारी हूं।"  उनकी पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कोंकणा सेन शर्मा ने कमेंट सेक्शन में लिखा- "आप बस अविश्वसनीय और प्रेरणादायक हैं!! लव यू।" दीया मिर्जा ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, "हम आपसे प्यार करते हैं टैन टैन। आप हमारी अपनी योद्धा राजकुमारी हैं। काम के मोर्चे पर, वह पश्चिम में ब्रिटिश फिल्म ब्रिक लेन (2007) में अपने प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं उनकी अन्य उल्लेखनीय भूमिकाएँ अकादमी पुरस्कार विजेता जर्मन निर्देशक फ्लोरियन गैलेनबर्गर की फ़िल्म "शैडोज़ ऑफ़ टाइम" में रही हैं, जिसमें प्रशांत नारायणन, तनिष्ठा चटर्जी, इरफ़ान खान और तिलोत्तमा शोम ने अभिनय किया था।

