टाटा परिवार की वो बहू जिसने दुनिया को कहा अलविदा! 94 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस

नारी डेस्क : 5 दिसंबर 2025 को 94 वर्ष की उम्र में सिमोन टाटा का निधन हो गया। सिमोन केवल घर संभालने वाली बहू नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने 1960 के दशक में लैक्मे की कमान संभालकर भारतीय महिलाओं के मेकअप जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। बाद में 1996 में लैक्मे बेचकर उसी पूंजी से उन्होंने वेस्टसाइड की नींव रखी, जो आज ट्रेंट लिमिटेड का हिस्सा बन चुका है। सिमोन टाटा तन टाटा की सौतेली मां और नोएल टाटा की मां थीं। वे पार्किंसन रोग से जूझ रही थीं और अगस्त में दुबई से मुंबई भर्ती थीं।

जिनेवा से मुंबई तक का सफर

सिमोन का जन्म 1930 में जिनेवा में हुआ और उन्होंने जिनेवा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी की। यूरोपीय संस्कृति में पली-बढ़ी सिमोन ने 1953 में भारत की यात्रा की, जहां उनकी मुलाकात नवल होर्मुस्जी टाटा से हुई। 1955 में उन्होंने नवल टाटा से शादी की और मुंबई में स्थायी रूप से बस गईं।

लैक्मे की सफलता की कहानी

1960 के दशक में सिमोन ने टाटा समूह के साथ काम शुरू किया। सरकार की पहल पर देश में सौंदर्य उत्पाद बनाने के लिए लैक्मे की स्थापना हुई। 1962 में बोर्ड में शामिल हुईं सिमोन ने लैक्मे को भारतीय महिलाओं के लिए विशेष रूप से विकसित किया। उन्होंने मार्केट रिसर्च के माध्यम से भारतीय त्वचा के रंग के अनुसार लिपस्टिक और फाउंडेशन तैयार किए और इसे छोटे कस्बों तक पहुंचाया। 1980 में उन्होंने मुंबई में लैक्मे का पहला ब्यूटी सैलून खोला, जहां महिलाओं को मेकअप का सही तरीका सिखाया गया। सिमोन के प्रयासों से लैक्मे भारत का सबसे भरोसेमंद कॉस्मेटिक ब्रांड बन गया।

वेस्टसाइड और ट्रेंट का निर्माण

1996 में सिमोन ने लैक्मे को हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को बेच दिया और उसी साल ट्रेंट लिमिटेड की स्थापना की। उन्होंने वेस्टसाइड और बाद में Zudio का निर्माण किया। उनका उद्देश्य भारतीय परिवारों के लिए आधुनिक, स्टाइलिश और किफायती रिटेल स्टोर्स प्रदान करना था। सिमोन टाटा ने 2006 तक ट्रेंट की नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के रूप में काम किया। उनका विज़न आज भी ट्रेंट लिमिटेड की सफलता और वेस्टसाइड के मजबूत व्यवसाय मॉडल में दिखाई देता है।

सिमोन टाटा का योगदान

सिमोन टाटा ने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि महिला केवल पारिवारिक भूमिका तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अपने आत्मविश्वास और मेहनत से व्यवसाय और समाज में अलग पहचान बना सकती है। उन्होंने टाटा परिवार की बहू होते हुए भी अपने दम पर एक प्रेरक और प्रभावशाली करियर बनाया।