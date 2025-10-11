'मां पर जान छिड़कने वाली Tabbu अपने पिता को देखना तक नहीं चाहती' इतनी नफरत क्यों ?

नारी डेस्कः तब्बू रैंप पर आई तो सबके मुंह से एक ही शब्द निकला अप्सरा आली। बता दें कि तब्बू लेक्मे फैशन वीक में अनारकली सूट पहने नंगे पैर रैंपवॉक करती दिखीं। तब्बू का लुक लोगों को पसंद आया है। वैसे अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस तब्बू की एक्टिंग को लोग पसंद करते हैं। तब्बू ही नहीं उनकी बहन फराह नाज और बुआ शबाना आजमी भी अपनी एक्टिंग के लिए पसंद किए जाते हैं।

एक्ट्रेस शबाना आजमी की भतीजी लेकिन पिता के लिए कोई प्यार नहीं

फराह और तब्बू, एक्ट्रेस शबाना आजमी की भतीजी हैं और तीनों ही अपने दौर की फेमस एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने अपने दम पर नाम कमाया है। वहीं पेरेंट्स की बात करें तो तब्बू अपने पिता को कभी देखना नहीं चाहती ना ही कभी अपने जहन में उन्हें याद करना चाहती हैं। मां पर जान छिड़कने वाली तब्बू अपने पिता से उतनी ही नफरत करती हैं और ये नफरत उनकी बचपन से ही शुरू हो गई थी। तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। हैदराबाद में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी तब्बू, जब पैदा हुई तो परिवार में बहुत मुश्किल दौर था। उनका बचपन इतना आसान नहीं था क्योंकि जब वो तीन साल की थीं तो उनके पिता परिवार को छोड़कर चले गए और कभी वापिस नहीं लौटे। मां और नाना-नानी ने ही तब्बू और उनकी बड़ी बहन फराह नाज की परवरिश की थी।

एक इंटरव्यू में तब्बू ने कहा था कि उन्होंने अपने पिता को कभी नहीं देखा, न ही उनके जहन में उनसे जुड़ी कोई याद है। उनके दिल में अपने पिता के लिए कोई प्यार भी नहीं है। उन्हें न तो अपने पिता की कभी याद आती है और न ही उनसे मिलने का मन करता है। वो अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल्ड हैं इसलिए पुरानी बातों को सोचने का अब कोई मतलब नहीं है इसलिए वह पिता का सरनेम हाशमी भी नहीं लगाती हैं।



एक फिल्म के ऑफर ने तब्बू की किस्मत बदल दी

तब्बू की मां स्कूल टीचर थीं और उनके नाना-नानी रिटायर्ड प्रोफेसर थे और वह भी एक स्कूल चलाते थे। साल 1983 में वह अपनी मां और बहन फराह के साथ तब्बू मुंबई आ गईं थी। यहां उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में दो साल तक पढ़ाई की। इसी दौरान एक फिल्म के ऑफर ने तब्बू की किस्मत बदल दी। ये फिल्म थी 1985 में आई हम नौजवान जिसमें उन्होंने 14 साल की उम्र में देव आनंद की बेटी की भूमिका निभाई थी।

'हम नौजवान' की शूटिंग के दौरान देव साहब तब्बू का टैलेंट भांप गए थे। उन्होंने ही तबस्सुम से उनका नाम तब्बू रखा था। तब्बू ने बतौर हीरोइन साल 1991 में आई तेलुगु फिल्म 'कुली नंबर 1' से डेब्यू किया था। तब्बू ने साल 1994 में हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। उनकी पहली फिल्म पहला पहला प्यार थी जो फ्लॉप रही लेकिन अजय देवगन के साथ फिल्म 'विजयपथ' में तब्बू के काम को नोटिस किया गया था। फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवॉर्ड दिया गया। तब्बू ने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि उन्होंने लगता है कि वह सिंगल रहकर ज्यादा खुश हैं हालांकि उनका नाम बहुत से लोगों के साथ जुड़ा। नागार्जुन, अजय देवगन के साथ खासतौर पर उनका नाम जोड़ा गया लेकिन यह रिश्ता बन नहीं पाया। शादी की बात पर तब्बू ने कहा था कि गलत पार्टनर के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा अकेले रहना है। सपंत्ति की बात करें तो कहा जाता है कि तब्बू 52 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं। वो एक फिल्म के लिए तकरीबन 2 से 4 करोड़ रु. चार्ज करती हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए तब्बू 1 करोड़ रु. चार्ज करती हैं। तब्बू के पास हैदराबाद में एक लग्जरी बंगला है। वह अकेले लेकिन लग्जरी जिंदगी बिता रही हैं।

